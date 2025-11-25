Acasă » Știri » Doru Octavian Dumitru, primele declarații după ce a suferit un AVC: ”Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat”

Doru Octavian Dumitru, primele declarații după ce a suferit un AVC: ”Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat”

De: Mirela Loșniță 25/11/2025 | 18:00
Doru Octavian Dumitru, primele declarații după ce a suferit un AVC: ”Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat”
Sursă foto: Facebook

Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Actorul de comedie a fost internat de urgență în urmă cu o lună, după ce a suferit un AVC. Acesta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, iar acum, după o lună, transmite un mesaj emoționant tuturor fanilor săi.

Ziua de 21 octombrie a fost extrem de grea pentru Doru Octavian Dumitru. Actorul, în vârstă de 69 de ani, a ajuns de urgență pe patul de spital, după ce a suferit un AVC. Atunci când a început să se simtă rău, acesta se afla la Onești, în camera sa de hotel, înainte de a susține spectacolul ”Globariciu”.

Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a fentat moartea în urmă cu o lună

În acea seară, Doru Octavian Dumitru a fost transferat de urgență de la spitalul Județean din Bacău la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) chiar înainte să urce pe scenă – la un spectacol programat la Onești.

„În aceste momente, artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.
Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante și dificile, atât pentru el cât și pentru familia lui. Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături”, a transmis atunci familia lui Doru Octavian Dumitru.

Marți, 25 noiembrie, Doru Octavian Dumitru a postat în mediul online un mesaj emoționant, primul după momentele grele prin care a trecut în urmă cu o lună. Acesta a reluat un mesaj din urmă cu circa un an, care, spune el, este ”cât se poate de actual” și ”reflectă 100%” ce simte în acest moment.

”Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit. Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete. Pentru îngăduința ta ca eu să îndrăznesc să cred că prin munca mea pot să aduc oamenilor bucurie, veselie și uitare de griji. Să fiți ocrotiți și sănătoși oamenilor dragi, alături de toți cei importanți sufletelor voastre. Iubirea adevărată să vă fie scut și călăuză în toate câte le împliniți. Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață. (Postat original în data: Noiembrie 22, 2024… Căutând prin amintirile lunii noiembrie de prin anii trecuți, am dat peste acest text. Ce gândeam atunci reflectă ce gândesc acum. Un text cât se poate de actual care reflectă 100% din ceea ce simt în prezent.)”, a scris Doru Octavian Dumitru, pe Facebook.

