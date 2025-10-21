Mesajul BIZAR pe care Doru Octavian Dumitru l-a postat cu 2 zile înainte să ajungă, în stare gravă, la spital: ”Oricât ai încerca, nu mai găsești nicio motivație”

Doru Octavian Dumitru (69 de ani) a ajuns de urgență la spital. Artistul se confruntă cu unele probleme de sănătate, iar în această după-amiază a acuzat stări de rău și a fost transportat la spitalul Oneşti. Cu doar două zile înainte de a ajunge de urgență pe mâinile medicilor, acesta a transmis un mesaj neobișnuit în mediul online. Ce îl măcina pe Doru Octavian Dumitru?

Doru Octavian Dumitru trebuia să susțină în această seară, 21 octombrie, un spectacol la Cinematograful Capitol din Oneşti. Evenimentul trebuia să înceapă la ora 19:00, însă cei care și-au cumpărat bilet au fost anunțați că show-ul s-a anulat. Decizia a venit după ce artistul a acuzat stări de rău și a ajuns de urgență la spitalul din localitate.

Mesajul bizar postat de Doru Octavian Dumitru

Doru Octavin Dumitru se află în aceste momente pe mâinile medicilor și nu se cunosc prea multe detalii despre starea lui de sănătate. Cu doar două zile înainte să ajungă la spital, artistul a postat în mediul online un mesaj bizar, care i-a pus pe gânduri pe fanii săi.

Se pare că acesta nu se afla într-o perioadă tocmai bună și vorbea despre lupta interioară dintre trup și suflet, dar și despre nevoia de liniște și acceptare.

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional. Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație. Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza. Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău. Nu te mai opune, nu te mai agita. Pune stavilă gândurilor de contră. Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul”, a scris Doru Octavina Dumitru, în mediul online.

