Acasă » Știri » Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ”Rugați-vă!”

Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ”Rugați-vă!”

De: Alina Drăgan 21/10/2025 | 22:15
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ”Rugați-vă!”
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital /Foto: Facebook

Doru Octavian Dumitru (69 de ani) a ajuns de urgență la spital. Artistul se confruntă cu unele probleme de sănătate, iar în această după-amiază a acuzat stări de rău și a fost transportat la spitalul Oneşti. Acesta ar fi trebuit să susțină în această seară, 21 octombrie, un spectacol la Onești, însă evenimentul a fost anulat. Care este starea artistului?

Spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru de la Onești, de marți 21 octombrie, a fost reprogramat. Asta pentru că artistul a fost dus de urgență la spital, după ce a acuzat probleme grave de sănătate.

Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital

Doru Octavian Dumitru trebuia să susțină în această seară un spectacol la Cinematograful Capitol din Oneşti. Evenimentul trebuia să înceapă la ora 19:00, însă cei care și-au cumpărat bilet au fost anunțați că show-ul s-a anulat. Decizia vine după ce artistul a acuzat stări de rău și a ajuns de urgență la spitalul din localitate.

Firma organizatoare SC Spectatour SRL din Constanța a anunțat că spectacolul va fi reprogramat sau se vor restitui banii celor care au cumpărat bilete. Toate locurile pentru spectacolul de astăzi fuseseră vândute. Doru Octavian Dumitru mai avea programate spectacole la Adjud (mâine), joi la Buzău și luni la Sala Palatului din București.

Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Pentru moment, nu se cunosc problemele cu care se confruntă Doru Octavian Dumitru și nici în ce stare este aceasta. Impresarul lui nu a oferit informații suplimentare, ci doar a declarat că spectacolul de la Onești va fi reprogramat la o dată ulterioară, în funcție de evoluția stării de sănătate.

Ulterior, pe pagina de Facebook a artistului a apărut un mesaj din partea familiei care anunță clipele dificile prin care acesta trece. Fanii au fost îndemnați să se roage pentru el, să depășească această cumpănă.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun.

Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea. Familia”, a transmis familia artistului, în mediul online.

O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache

O influenceriță de doar 30 de ani a murit după ce a ales să nască acasă. Cum s-a produs tragedia: ”Nu s-a mai putut face nimic”

Tags:
Iți recomandăm
Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români! A ajuns în topul preferințelor la doar câteva zile după lansare
Știri
Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români! A ajuns în topul preferințelor la doar…
Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”
Știri
Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care...
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Gandul.ro
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit...
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce...
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Click.ro
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
Antena 3
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere...
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Digi 24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii....
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Digi24
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Doru Octavian Dumitru a ajuns în stare gravă la spital! Actorului i s-a făcut rău înaintea unui spectacol
kanald.ro
Doru Octavian Dumitru a ajuns în stare gravă la spital! Actorului i s-a făcut rău...
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta.
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și fibra de carbon aurie. Cât costă?
go4it.ro
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir,...
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Fanatik.ro
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”....
Rămâi fără permisul de conducere! Regulă nouă pentru șoferii din UE. Interzis să conduci în toate statele membre
Capital.ro
Rămâi fără permisul de conducere! Regulă nouă pentru șoferii din UE. Interzis să conduci în...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister
evz.ro
Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
Gandul.ro
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul...
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: 
radioimpuls.ro
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar...
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește
Fanatik.ro
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV....
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel...
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români! A ajuns în topul preferințelor la doar câteva ...
Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români! A ajuns în topul preferințelor la doar câteva zile după lansare
BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!
BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!
Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la Asia Express: ...
Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la Asia Express: “Nu arată nici jumătate din suferința concurenților”
Florin Salam devine sau nu iar bunic?! Ce părere are despre relația lui Betty cu Roberto! ”Fata mea ...
Florin Salam devine sau nu iar bunic?! Ce părere are despre relația lui Betty cu Roberto! ”Fata mea este deja…”
Lino Golden, primele declarații despre noua iubită! După divorțul de Delia, artistul și-a luat revanșa: ...
Lino Golden, primele declarații despre noua iubită! După divorțul de Delia, artistul și-a luat revanșa: “Sunt mai fericit ca niciodată”
Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”
Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”
Vezi toate știrile
×