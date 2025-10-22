Trecutul amoros și controversat al lui Doru Octavian Dumitru. Cine sunt cele două foste soții și cu cine este căsătorit acum

Doru Octavian Dumitru trece acum prin momente dificile. Artistul a suferit un accident vascular cerebral și a fost operat de urgență. Alături de el este în aceste momente grele soția sa, însă puțin sunt cei care știu că el se află la a treia căsnicie. Înainte de a-și găsi adevărata fericire, Doru Octavian Dumitru a mai avut două mariaje eșuate.

Doru Octavian Dumitru, unul dintre cei mai cunoscuți comedieni din România, se află în atenție publică de ani de zile. Însă, de-a lungul timpului, acesta și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Puțin sunt cei care știu că artistul se află la al treilea mariaj, iar despre primele două soții nu are prea multe cuvinte de laudă.

„Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”

Primele două căsnicii nu au fost prea fericite pentru Doru Octavian Dumitru. Se pare că situația a fost atât de rea încât acum preferă nici să nu își mai amintească de ele. Prima soție, cea care i-a dăruit o fiică, nu a fost persoana lângă care artistul să îmbătrânească, așa că divorțul a fost pasul cel mai înțelept pe care a putut să îl facă.

A doua soție a lui Doru Octavian Dumitru a fost Angelica Ganea, iar de ea artistul nici nu vrea să mai audă. Despărțirea lor nu a fost deloc una pașnică, iar artistul spune că fosta soție i-a creat numeroase probleme, iar întreg mariajul i-a lăsat „un gust amar”.

Ei bine, de ceva timp pare că Doru Octavian Dumitru și-a găsit cu adevărat aleasa. Acum artistul se află la al treilea mariaj, iar soția sa nu este o persoană publică. Aceasta este de profesie avocat și pare că a adus liniște în viața lui. Artistul are numai cuvinte de laudă la adresa ei.

„Abia acum simt că am o căsnicie adevărată, cea de-a treia căsnicie m-a împlinit. De celelalte nici nu vreau să-mi mai amintesc, am rămas cu un gust amar, cel puțin Angelica Ganea, soția mea de-a două, mi-a creat multe probleme, m-a bârfit prin presă. (…) Adevărul e că pentru mine, căsnicia înseamnă aproape totul. Dacă ești un bun profesionist, e clar că de acasă îți iei toată energia. Ultima mea soție, de profesie avocat, mă înțelege, mă respectă, îmi oferă liniște sufletească. Despre soacre, ce să zic? Ele știu cât de mult m-au apreciat, scandaluri însă n-am avut cu ele, m-au primit frumos în casă lor, mi-au pus masă”, declara Doru Octavian Dumitru, în urmă cu ceva timp.

