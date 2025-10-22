Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat cu Doru Octavian Dumitru, de fapt? Anunțul trist al medicilor

Ce s-a întâmplat cu Doru Octavian Dumitru, de fapt? Anunțul trist al medicilor

De: Andreea Stăncescu 22/10/2025 | 11:28
Sursă foto: Facebook

Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost internat de urgență după ce a acuzat stări de rău. El a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava în urmă cu puțin timp, unde a fost operat de medici. Cu ce probleme de sănătate se confruntă îndrăgitul artist. 

Doru Octavian Dumitru a ajuns la spital în urmă cu doar o zi, după ce starea sa de sănătate a impus amânarea spectacolelor programate. Artistul trebuia să susțină în seara zilei de 21 octombrie un show la Cinematograful Capitol din Onești, însă evenimentul a fost anulat, iar spectatorii au fost anunțați că nu va avea loc.

Actorul a suferit un accident vascular cerebral și, inițial, a fost dus la spitalul din Bacău, fiind ulterior transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, unde a fost operat cu succes. În prezent, medicii oferă vești încurajatoare cu privire la starea lui de sănătate. Din cauza incidentului medical, Doru Octavian Dumitru și-a anulat toate spectacolele programate, inclusiv unul foarte așteptat la Sala Palatului.

Sursă foto: Facebook

Familia a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

La puțin timp după ce actorul a ajuns la spital, familia a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. S-a menționat că Doru Octavian Dumitru are nevoie de rugăciuni și susținere din partea tuturor.

Cum se obține CONCEDIUL de creștere a copilului în 2025. Noi reguli și bani mai puțini pentru mămici
Cum se obține CONCEDIUL de creștere a copilului în 2025. Noi reguli și...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie şi veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea. Familia”, au transmis apropiații artistului.

CITEȘTE ȘI: Mirela mai putea fi salvată? Trupul tinerei a fost scos abia după 10 ore: ”N-au avut utilaje”

Ea este Alexandra, tânăra de 17 ani care luptă să trăiască după explozia din Rahova. A fost rănită grav, iar familia cere ajutor

Tags:
Iți recomandăm
Bianca Drăgușanu, nou mesaj acid la adresa acestei categorii de femei: ”Mirosiți urât”
Știri
Bianca Drăgușanu, nou mesaj acid la adresa acestei categorii de femei: ”Mirosiți urât”
RO – Alert pentru locuitorii din Tulcea! Risc de invazie a dronelor de război
Știri
RO – Alert pentru locuitorii din Tulcea! Risc de invazie a dronelor de război
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
Mediafax
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
Cum se obține CONCEDIUL de creștere a copilului în 2025. Noi reguli și bani mai puțini pentru mămici
Gandul.ro
Cum se obține CONCEDIUL de creștere a copilului în 2025. Noi reguli și...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Adevarul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă,...
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
Digi24
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
Mediafax
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Click.ro
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață...
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
Digi 24
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii...
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou întreagă”
Digi24
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou...
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Vesti excelente! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
Vesti excelente! Ce trebuie să știe toți românii
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru...
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Samsung a lansat casca de realitate extinsă Galaxy XR. Costă mult mai puțin decît modelul de la Apple
go4it.ro
Samsung a lansat casca de realitate extinsă Galaxy XR. Costă mult mai puțin decît modelul...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius...
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în serios”
Fanatik.ro
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii...
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de...
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
Romania TV
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din...
Ce documente sunt necesare să obții ajutorul de încălzire. Și străinii care locuiesc în România pot aplica
evz.ro
Ce documente sunt necesare să obții ajutorul de încălzire. Și străinii care locuiesc în România...
Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
Gandul.ro
Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul...
Corneliu Botgros, noi declarații despre fiica lui Igor Cuciuc:
radioimpuls.ro
Corneliu Botgros, noi declarații despre fiica lui Igor Cuciuc: "Am văzut cum a făcut...". Unul dintre...
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat...
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu 40.000 de euro pe lună!”. Câți spectatori vor fi joi pe „Oblemenco”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima...
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bianca Drăgușanu, nou mesaj acid la adresa acestei categorii de femei: ”Mirosiți urât”
Bianca Drăgușanu, nou mesaj acid la adresa acestei categorii de femei: ”Mirosiți urât”
RO – Alert pentru locuitorii din Tulcea! Risc de invazie a dronelor de război
RO – Alert pentru locuitorii din Tulcea! Risc de invazie a dronelor de război
Au ieșit la iveală detalii de la spitalul din Constanța! Ce nereguli au descoperit anchetatorii în ...
Au ieșit la iveală detalii de la spitalul din Constanța! Ce nereguli au descoperit anchetatorii în locul în care a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani
Alimentul „sănătos” preferat de români la micul-dejun care, însă, distruge sănătatea. ...
Alimentul „sănătos” preferat de români la micul-dejun care, însă, distruge sănătatea. Avertismentul dr. cardiolog Gheorghe Cerin
Britney Spears a anunțat că a suferit leziuni cerebrale. Mesajul bizar transmis pe Instagram
Britney Spears a anunțat că a suferit leziuni cerebrale. Mesajul bizar transmis pe Instagram
Cutremur de 4,2 grade în România! Activitate seismica neobișnuită în România
Cutremur de 4,2 grade în România! Activitate seismica neobișnuită în România
Vezi toate știrile
×