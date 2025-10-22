Ce s-a întâmplat cu Doru Octavian Dumitru, de fapt? Anunțul trist al medicilor

Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost internat de urgență după ce a acuzat stări de rău. El a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava în urmă cu puțin timp, unde a fost operat de medici. Cu ce probleme de sănătate se confruntă îndrăgitul artist.

Doru Octavian Dumitru a ajuns la spital în urmă cu doar o zi, după ce starea sa de sănătate a impus amânarea spectacolelor programate. Artistul trebuia să susțină în seara zilei de 21 octombrie un show la Cinematograful Capitol din Onești, însă evenimentul a fost anulat, iar spectatorii au fost anunțați că nu va avea loc.

Actorul a suferit un accident vascular cerebral și, inițial, a fost dus la spitalul din Bacău, fiind ulterior transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, unde a fost operat cu succes. În prezent, medicii oferă vești încurajatoare cu privire la starea lui de sănătate. Din cauza incidentului medical, Doru Octavian Dumitru și-a anulat toate spectacolele programate, inclusiv unul foarte așteptat la Sala Palatului.

Familia a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

La puțin timp după ce actorul a ajuns la spital, familia a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. S-a menționat că Doru Octavian Dumitru are nevoie de rugăciuni și susținere din partea tuturor.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie şi veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea. Familia”, au transmis apropiații artistului.

