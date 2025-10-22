Vești bune despre Doru Octavian Dumitru, după ce a suferit un AVC! Ce spun medicii despre starea comediantului

Doru Octavian Dumitru (69 de ani) a fost operat de urgență! Comediantul a ajuns la spital după ce în urmă cu o seară i s-a făcut rău înainte de a urca pe scena unui spectacol de la Onești. Care este, de fapt, starea lui de sănătate?

În seara zilei de marți, 21 octombrie, Doru Octavian Dumitru a fost transferat de urgență de la spitalul Județean din Bacău la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) chiar înainte să urce pe scenă – la un spectacol programat la Onești.

Cum se simte Doru Octavian Dumitru după ce a fost operat

Operația de eliminare a cheagului care i-a provocat accidentul vascular a decurs normal, iar acum actorul se află în afara oricărui pericol. Din primele informații, starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru este stabilă.

”Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis, miercuri, reprezentanţii spitalului județean din Suceava.

În spațiul public, familia actorului a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, prin care își exprimă recunoștința pentru reușita medicilor, cât și pentru sutele de mesaje de susținere din partea fanilor. Zilele acestea, comediantul trebuia să suțină mai multe spectacole în țară: miercuri la Adjud, joi la Buzău și luni în București, la Sala Palatului, însă nu vor mai avea loc, urmând să fie anulate sau reprogramate.

„Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături.”, se arată în mesjul publicat de membrii familiei actorului.

Mesajul BIZAR pe care Doru Octavian Dumitru l-a postat cu 2 zile înainte să ajungă, în stare gravă, la spital: ”Oricât ai încerca, nu mai găsești nicio motivație”

Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ”Rugați-vă!”