Două cutremure în decurs de o oră, în România! Activitate seismică neobișnuită în această dimineață

În această dimineață, 15 octombrie, România a fost zguduită de două cutremure în decurs de numai o oră. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un cutremur s-a produs în Maramureș, Satul Mare, iar altul în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine au înregistrat seismele?

Un cutremur cu magnitudinea de 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, 15 octombrie, la ora locală 07:57. Seismul a avut loc în Maramureș, Satul Mare, potrivit informațiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 4,1 kilometri, în apropierea de următoarelor orașe: 18km E de Satu Mare, 36km V de Baia Mare, 62km N de Zalău, 80km S de Mukacheve.

De asemenea, un alt cutremur a fost înregistrat tot în această dimineață, dar în zona seismică Vrancea. Acesta a avut loc la ora 08:31 și a înregistrat o magnitudine de 3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 140 km, în apropiere de următoarele orașe: 54km V de Focșani, 55km NV de Buzău, 63km SE de Sfântu-Gheorghe, 70km E de Brașov, 81km NE de Ploiești.

Când vine marele cutremur în România

Deși în 2024 activitatea seismică a fost intensă, se pare că românii nu au de ce să își facă griji nici în 2025. Potrivit specialiștilor, un seism mare, asemănător cu cel din 1977, nu se va produce în următorii ani. Gheorghe Mărmureanu, reputat seismolog și fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, spune că următorul cutremur mare s-ar putea înregistra abia peste cinci ani.

„Nu este cazul să ne speriem, stați liniștiți! Încă vreo cinci ani de acum înainte nu vor fi cutremure de intensitate mare, care să pună în pericol România, chiar dacă în lume au loc și unele mai mari. Însă, nu este de joacă, nu e de glumit cu aceste blocuri cu bulină roșie! Au rămas puține în toată țara, o mare parte dintre locatari au părăsit aceste imobile, mai ales în zona Lipscani. Un astfel de bloc trebuie consolidat serios. Mai sunt cam cinci ani în care în România nu se vor înregistra cutremure mari, conform unor statistici, dar și aceste calcule sunt uneori incerte. Ce mai e sigur în lumea asta?! Totuși, ar mai fi timp pentru consolidări și pentru verificarea structurii”, declara Gheorghe Mărmureanu, în urmă cu ceva timp.

