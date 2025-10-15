Acasă » Știri » Două cutremure în decurs de o oră, în România! Activitate seismică neobișnuită în această dimineață

Două cutremure în decurs de o oră, în România! Activitate seismică neobișnuită în această dimineață

De: Alina Drăgan 15/10/2025 | 09:18
Două cutremure în decurs de o oră, în România! Activitate seismică neobișnuită în această dimineață
Cutremur în România

În această dimineață, 15 octombrie, România a fost zguduită de două cutremure în decurs de numai o oră. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un cutremur s-a produs în Maramureș, Satul Mare, iar altul în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine au înregistrat seismele?

Un cutremur cu magnitudinea de 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, 15 octombrie, la ora locală 07:57. Seismul a avut loc în Maramureș, Satul Mare, potrivit informațiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 4,1 kilometri, în apropierea de următoarelor orașe: 18km E de Satu Mare, 36km V de Baia Mare, 62km N de Zalău, 80km S de Mukacheve.

De asemenea, un alt cutremur a fost înregistrat tot în această dimineață, dar în zona seismică Vrancea. Acesta a avut loc la ora 08:31 și a înregistrat o magnitudine de 3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 140 km, în apropiere de următoarele orașe: 54km V de Focșani, 55km NV de Buzău, 63km SE de Sfântu-Gheorghe, 70km E de Brașov, 81km NE de Ploiești.

Când vine marele cutremur în România

Deși în 2024 activitatea seismică a fost intensă, se pare că românii nu au de ce să își facă griji nici în 2025. Potrivit specialiștilor, un seism mare, asemănător cu cel din 1977, nu se va produce în următorii ani. Gheorghe Mărmureanu, reputat seismolog și fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, spune că următorul cutremur mare s-ar putea înregistra abia peste cinci ani.

Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

„Nu este cazul să ne speriem, stați liniștiți! Încă vreo cinci ani de acum înainte nu vor fi cutremure de intensitate mare, care să pună în pericol România, chiar dacă în lume au loc și unele mai mari. Însă, nu este de joacă, nu e de glumit cu aceste blocuri cu bulină roșie! Au rămas puține în toată țara, o mare parte dintre locatari au părăsit aceste imobile, mai ales în zona Lipscani. Un astfel de bloc trebuie consolidat serios.

Mai sunt cam cinci ani în care în România nu se vor înregistra cutremure mari, conform unor statistici, dar și aceste calcule sunt uneori incerte. Ce mai e sigur în lumea asta?! Totuși, ar mai fi timp pentru consolidări și pentru verificarea structurii”, declara Gheorghe Mărmureanu, în urmă cu ceva timp.

Cutremur cu magnitudinea de 7,4, vineri dimineața! Autoritățile filipineze sunt în alertă maximă

Povestea de groază trăită de un fotbalist celebru al Stelei! Tragedia l-a marcat pe viaţă: “Mi-a fost frică! Atunci tata a albit de tot”

Tags:
Iți recomandăm
Revoltă după accidentul de la Apărătorii Patriei! Șoferul ar putea scăpa doar cu suspendare, după ce a ucis o femeie pe trecere
Știri
Revoltă după accidentul de la Apărătorii Patriei! Șoferul ar putea scăpa doar cu suspendare, după ce a ucis…
Adriana Bamuțeanu, scandal în miezul nopții, cu poliția! Bruneta a luat foc: „E o nenorocire”
Știri
Adriana Bamuțeanu, scandal în miezul nopții, cu poliția! Bruneta a luat foc: „E o nenorocire”
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Mediafax
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
Gandul.ro
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor lucra ture mai lungi
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii...
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore:...
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Mediafax
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
Click.ro
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”....
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva...
Breşă de securitate majoră la Penitenciarul din Târgu Jiu: Un deținut a intrat în sistemul informatic și a redus din pedepse
Digi 24
Breşă de securitate majoră la Penitenciarul din Târgu Jiu: Un deținut a intrat în sistemul...
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în...
Noua Dacia Duster Pick-Up, deja pe șoselele din țară! „Este ea în sine o ROABĂ”, comentează oamenii pe FACEBOOK
Promotor.ro
Noua Dacia Duster Pick-Up, deja pe șoselele din țară! „Este ea în sine o ROABĂ”,...
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice...
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Fanatik.ro
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump...
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe susținătorilor: O mare onoare pentru mine!
Capital.ro
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe...
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
Romania TV
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei!...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Inundație la bloc. Proprietarii de apartamente sunt obligați să plătească. Vecinul îți poate deschide proces civil
Capital.ro
Inundație la bloc. Proprietarii de apartamente sunt obligați să plătească. Vecinul îți poate deschide proces...
Vlăduță Lupău, viață de milionară. Cum arată vila în care locuiește
evz.ro
Vlăduță Lupău, viață de milionară. Cum arată vila în care locuiește
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
Gandul.ro
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie,...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
DOLIU în industria muzicală! D’Angelo, legenda muzicii R&B, s-a stins din viață la 51 de ani. Cu ce probleme de sănătate se confrunta artistul?
radioimpuls.ro
DOLIU în industria muzicală! D’Angelo, legenda muzicii R&B, s-a stins din viață la 51 de...
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e...
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Revoltă după accidentul de la Apărătorii Patriei! Șoferul ar putea scăpa doar cu suspendare, după ...
Revoltă după accidentul de la Apărătorii Patriei! Șoferul ar putea scăpa doar cu suspendare, după ce a ucis o femeie pe trecere
Adriana Bamuțeanu, scandal în miezul nopții, cu poliția! Bruneta a luat foc: „E o nenorocire”
Adriana Bamuțeanu, scandal în miezul nopții, cu poliția! Bruneta a luat foc: „E o nenorocire”
Mădălina Ghenea a înnebunit internetul cu pictorialul său incendiar: ”Fă-mă, Doamne, furtun”
Mădălina Ghenea a înnebunit internetul cu pictorialul său incendiar: ”Fă-mă, Doamne, furtun”
Alexandru Ciucu nu se lasă și îi pune bețe în roate Alinei Sorescu! Artista lansează noi acuzații: ...
Alexandru Ciucu nu se lasă și îi pune bețe în roate Alinei Sorescu! Artista lansează noi acuzații: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
Miracolul trăit de maica stareță Thavoria, după ce s-a rugat la Sfânta Parascheva: ”A făcut un…”
Miracolul trăit de maica stareță Thavoria, după ce s-a rugat la Sfânta Parascheva: ”A făcut un…”
Adrian a murit înainte de a împlini 25 de ani, după ce a intrat cu ATV-ul în stâlp. Cum s-a produs ...
Adrian a murit înainte de a împlini 25 de ani, după ce a intrat cu ATV-ul în stâlp. Cum s-a produs accidentul
Vezi toate știrile
×