Povestea de groază trăită de un fotbalist celebru al Stelei! Tragedia l-a marcat pe viaţă: “Mi-a fost frică! Atunci tata a albit de tot”

A jucat 8 ani la Steaua timp în care a luat de 6 ori titlul de campion al României. A trecut prin coșmarul deplasării de la Bastia, unde el și colegii săi au fost la un pas să fie linșați de francezi. A fost președintele clubului din Ghencea, chiar în perioada controversată când s-a făcut trecerea de la Viorel Păunescu la Gigi Becali. A călcat pe cadavre la cutremurul din 1977, pentru că locuia chiar lângă blocul Scala, care s-a prăbușit și a povestit pentru CANCAN.RO cum îl fugărea pe Robert Niță, dar și pe alții pe terenul de antrenament unde aceștia îl cam luau peste picior! La cei 60 de ani ai săi, Daniel Gherasim își aduce aminte cu plăcere cum s-a îmbrăcat în moș Crăciun pentru fata petrecărețului Didi Prodan și ce probleme are cu fotbalistele de la echipa națională a României care mai vin cu extensii de păr, gene și unghii false.

Gherasim a locuit cu familia sa pe C.A. Rosetti. Perete în perete era blocul Scala, care s-a prăbușit complet la cutremurul din ’77, de 7.4 grade pe scara Richter. Cataclismul din urmă cu aproape 50 de ani a dus la moartea a 1.500 de persoane și la aproximativ 35.000 de clădiri avariate. Daniel își aduce aminte cum călca pe cadavre și cum tatăl său a albit de groază.

„În momentul în care am ieșit cu mama, am coborât pe la un vecin de la parter, noi stăteam la etajul 3. Tata a venit ultimul să ne ia haine, când a coborât el se terminase. Atunci a albit tata. A doua zi de dimineață, am urcat cu tata în bloc și călcam pe morți! Erau persoane acoperite în saci. Mi-a fost frică! La noi în casă toată tencuiala era căzută, nu a fost afectată mobila , a mers așa pe picioare, aveam parchet. Ne-am luat haine și ce mai aveam, pentru că i-au spus lui tata că s-ar putea să cadă blocul cu totul! Am mers în cartierul Balta Albă la un unchi de-al meu! Atunci la cutremur, tata a albit de tot”, a spus Daniel Gherasim.

„Tata s-a oferit să intre acolo, dar nu l-a lăsat Ceaușescu”

Și asta nu e tot! Daniel are povești și cu familia lui Nicolae Ceaușescu.

„După vreo lună ne-am întors acasă. Am locuit în același bloc, dar cum trecea câte o mașină pe stradă, se mișca totul în casă dintr-o dată! A venit la un moment dat Nicolae Ceaușescu. Asta pentru că se auzeau niște bocănituri din pământ. A venit cu tovarăsa, cu tot apăratul de stat! S-a oferit tata cu niște vecini să intre acolo, dar a zis nu, nu, avem cascadori! Până la urmă, Nicușor a intrat cu acei cascadori, dar nu au găsit mai nimic. Doar două persoane erau, care erau decedate de mai demult!”, a mai declarat fostul portar.

Acesta este acum antrenor cu portarii dar la echipa feminină a României. Daniel a ținut să comenteze ultimele probleme cu care se confruntă el dar și alți antrenori. Fotbalistele țin morțiș să intre pe teren direct după ce vin din saloanele beauty, cu extensii de păr dar și cu unghii și gene false, lucru semnalat de Lorena Balaci cea care a spus în exclusivitate pentru CANCAN.RO de ce genele false obturează privirea periferică a jucătoarelor în timpul meciurilor. Gherasim vede altfel lucrurile.

„Eu nu am văzut fete cu gene false când joacă. Poate o fi văzut Lorena, eu știu?! Poate au atunci când sunt în cantonament, la masă, când merg în oraș, dar nu la meci! La unghii false nu le lasă arbitrul să joace, dacă sunt prea mari, li se pun plasturi la degete! Cum să aibă gene false pe teren? Traspiră și le cad genele, ce naiba, câteodată!”, a spus Gherasim.

Acesta din urmă și-a adus aminte de fostul coleg de la Steaua, Robert Niță. El l-a acuzat că, la un moment dat, la un antrenament, când i-a dat scăriță, Gherasim l-a fugărit prin tot Complexul Ghencea să-l bată.

„Robert Niță amplifică mult treaba, l-oi fi alergat. Dar nu e ce spune el, el e un pamfletar care îi place să bage teatru. Au mai fost și alții, nu numai el, pe care i-am alergat după chestii d-astea, dar mai mult de 20 de metri nu alergam după ei. Sau de bătaie, nici atât!”, a mai spus Gherasim.

Daniel a negat și cele spuse de Rober Niță că jucătorii mai tineri le spălau vedetelor din vestiar ghetele, în special lui Mariua Lăcătuș, care plătea acest serviciu.

„Marius Lăcătuș nu punea pe nimeni să-i facă ghetele. Noi aveam cismar, magaziner, soldat care se ocupau, nu-i spăla nimeni ghetele lui Lăcătuș! Dacă vroiau ei, era cu totul altceva! Dar să oblige Marius sau altul, niciodată! Flăcăii ăștia mici se umflă în pene”, a mai spus Gherasim.

„Didi Prodan cânta cot la cot cu lăutarii”

Daniel a ținut neapărat să vorbească de relația de prietenie cu care o avea cu Didi Prodan, unul din greii vestiarului stelist, numărul unu de la petrecerile cu echipa!

„Daniel Prodan cânta la microfon cot la cot cu lăutarii, era sufletul petrecerii! Avea voce, cânta melodii din zonă de la el, îi plăcea! Am fost foarte apropiat de el și de familia lui. Mergeam cu toții la munte, la mare, la nunți și la petreceri. Am fost ceva odată când juca el la Rocar, cu nea Țiți Dumitriu antrenor și eu eram președinte. Avea fetiță Didi și soția era însărcinată. Era vecin cu Toni Doboș. M-am dus la ei și m-am îmbrăcat în Moș Crăciun! Cred că și nea Țiți a fost. Nu mai știu dacă băiatul lui Didi, Răzvan, era născut, doar fata era, Ștefania! Am fost și la cununia lui Didi, de la Satu Mare”, a mai povestit Gherasim.

