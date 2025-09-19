Acasă » Exclusiv » Povestea de groază trăită de un fotbalist celebru al Stelei! Tragedia l-a marcat pe viaţă: “Mi-a fost frică! Atunci tata a albit de tot”

Povestea de groază trăită de un fotbalist celebru al Stelei! Tragedia l-a marcat pe viaţă: “Mi-a fost frică! Atunci tata a albit de tot”

De: Răzvan Necșulescu 19/09/2025 | 13:56
Povestea de groază trăită de un fotbalist celebru al Stelei! Tragedia l-a marcat pe viaţă: “Mi-a fost frică! Atunci tata a albit de tot
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

A jucat 8 ani la Steaua timp în care a luat de 6 ori titlul de campion al României. A trecut prin coșmarul deplasării  de la Bastia, unde el și colegii săi au fost la un pas să fie linșați de francezi. A fost președintele clubului din Ghencea, chiar în perioada controversată când s-a făcut trecerea de la Viorel Păunescu la Gigi Becali. A călcat pe cadavre la cutremurul din 1977, pentru că locuia chiar lângă blocul Scala, care s-a prăbușit și a povestit pentru CANCAN.RO cum îl fugărea pe Robert Niță, dar și pe alții pe  terenul de antrenament unde aceștia îl cam luau peste picior! La cei 60 de ani ai săi, Daniel Gherasim își aduce aminte cu plăcere cum s-a îmbrăcat în moș Crăciun pentru fata petrecărețului Didi Prodan și ce probleme are cu fotbalistele de la echipa națională a României care mai vin cu extensii de păr, gene și unghii false. 

Gherasim a locuit cu familia sa pe C.A. Rosetti. Perete în perete era blocul Scala, care s-a prăbușit complet la cutremurul  din ’77, de 7.4 grade pe scara Richter. Cataclismul din urmă cu aproape 50 de ani a dus la moartea a 1.500 de persoane și la aproximativ 35.000 de clădiri avariate. Daniel își aduce aminte cum călca pe cadavre și cum tatăl său a albit de groază.

„În momentul în care am ieșit cu mama, am coborât pe la un vecin de la parter, noi stăteam la etajul 3. Tata a venit ultimul să ne ia haine, când a coborât el se terminase. Atunci a albit tata. A doua zi de dimineață, am urcat cu tata în bloc și călcam pe morți! Erau persoane acoperite în saci. Mi-a fost frică! La noi în casă toată tencuiala era căzută, nu a fost afectată mobila , a mers așa pe picioare, aveam parchet. Ne-am luat haine și ce mai aveam, pentru că i-au spus lui tata că s-ar putea să cadă blocul cu totul! Am mers în cartierul Balta Albă la un unchi de-al meu! Atunci la cutremur, tata a albit de tot”, a spus Daniel Gherasim.

Daniel Gherasim a spus prin ce dramă a trecut la cutremurul din 1977. Sursa foto: Facebook

„Tata s-a oferit să intre acolo, dar nu l-a lăsat Ceaușescu”

Și asta nu e tot! Daniel are povești și cu familia lui Nicolae Ceaușescu.

„După vreo lună ne-am întors acasă. Am locuit în același bloc, dar cum trecea câte o mașină pe stradă, se mișca totul în casă dintr-o dată! A venit la un moment dat Nicolae Ceaușescu. Asta pentru că se auzeau niște bocănituri din pământ. A venit cu tovarăsa, cu tot apăratul de stat! S-a oferit tata cu niște vecini să intre acolo, dar a zis nu, nu, avem cascadori! Până la urmă, Nicușor a intrat cu acei cascadori, dar nu au găsit mai nimic. Doar două persoane erau,  care erau decedate de mai demult!”, a mai declarat fostul portar.

Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină cont toți locatarii
Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Acesta este acum antrenor cu portarii dar la echipa feminină a României. Daniel a ținut să comenteze ultimele probleme cu care se confruntă el dar și alți antrenori. Fotbalistele țin morțiș să intre pe teren direct după ce vin din saloanele beauty, cu extensii de păr dar și cu unghii și gene false, lucru semnalat de Lorena Balaci cea care a spus în exclusivitate pentru CANCAN.RO de ce genele false obturează privirea periferică a jucătoarelor în timpul meciurilor. Gherasim vede altfel lucrurile.

„Eu nu am văzut fete cu gene false când joacă. Poate o fi văzut Lorena, eu știu?! Poate au atunci când sunt în cantonament, la masă, când merg în oraș, dar nu la meci! La unghii false nu le lasă arbitrul să joace, dacă sunt prea mari, li se pun plasturi la degete! Cum să aibă gene false pe teren? Traspiră și le cad genele, ce naiba, câteodată!”, a spus Gherasim.

Acesta din urmă și-a adus aminte de fostul coleg de la Steaua, Robert Niță. El l-a acuzat că, la un moment dat, la un antrenament, când i-a dat scăriță, Gherasim l-a fugărit prin tot Complexul Ghencea să-l bată.

„Robert Niță amplifică mult treaba, l-oi fi alergat. Dar nu e ce spune el, el e un pamfletar care îi place să bage teatru. Au mai fost și alții, nu numai el, pe care i-am alergat după chestii d-astea, dar mai mult de 20 de metri nu alergam după ei. Sau de bătaie, nici atât!”, a mai spus Gherasim.

Daniel a negat și cele spuse de Rober Niță că jucătorii mai tineri le spălau vedetelor din vestiar ghetele, în special lui Mariua Lăcătuș, care plătea acest serviciu.

„Marius Lăcătuș nu punea pe nimeni să-i facă ghetele. Noi aveam cismar, magaziner, soldat care se ocupau, nu-i spăla nimeni ghetele lui Lăcătuș! Dacă vroiau ei, era cu totul altceva! Dar să oblige Marius sau altul, niciodată! Flăcăii ăștia mici se umflă în pene”, a mai spus Gherasim.

Daniel Gherasim și Daniel Prodan au fost foarte buni prieteni atât pe teren cât și în afara lui. Sursa foto: Facebook

„Didi Prodan cânta cot la cot cu lăutarii”

Daniel a ținut neapărat să vorbească de relația de prietenie cu care o avea cu Didi Prodan, unul din greii vestiarului stelist, numărul unu de la petrecerile cu echipa!

„Daniel Prodan cânta la microfon cot la cot cu lăutarii, era sufletul petrecerii! Avea voce, cânta melodii din zonă de la el, îi plăcea! Am fost foarte apropiat de el și de familia lui. Mergeam cu toții la munte, la mare, la nunți și la petreceri. Am fost ceva odată când juca el la Rocar, cu nea Țiți Dumitriu antrenor și eu eram președinte. Avea fetiță Didi și soția era însărcinată. Era vecin cu Toni Doboș. M-am dus la ei și m-am îmbrăcat în Moș Crăciun! Cred că și nea Țiți a fost. Nu mai știu dacă băiatul lui Didi, Răzvan, era născut, doar fata era, Ștefania! Am fost și la cununia lui Didi, de la Satu Mare”, a mai povestit Gherasim.

Sursa foto: Facebook

VEZI ȘI: Lorena Balaci a pus tunurile pe fetele din fotbal: ”Genele false îți obturează privirea periferică”

Tags:
Iți recomandăm
Iulia Pârlea a “devorat” un coleg căsătorit! Finul lui Alex Velea și al Antoniei, dat afară din casă, din cauza știristei de la Meteo!
Exclusiv
Iulia Pârlea a “devorat” un coleg căsătorit! Finul lui Alex Velea și al Antoniei, dat afară din casă,…
Gina Chirilă, confesiuni incendiare după mariajul eşuat cu Bogdan Vlădău: „Am încercat să fac de toate!”
Exclusiv
Gina Chirilă, confesiuni incendiare după mariajul eşuat cu Bogdan Vlădău: „Am încercat să fac de toate!”
Bolojan a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale. Retailerii i-au transmis că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie
Mediafax
Bolojan a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale. Retailerii i-au transmis că nu...
Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină cont toți locatarii
Gandul.ro
Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii...
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva...
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Mediafax
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce...
VIDEO Din vacanță, la război. Povestea uimitoare a unui kenyan trimis cu forța pe frontul din Ucraina: „O să mă omoare”
Digi 24
VIDEO Din vacanță, la război. Povestea uimitoare a unui kenyan trimis cu forța pe frontul...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
kanald.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
kfetele.ro
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală
observatornews.ro
Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul...
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
Fanatik.ro
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni...
Fostul soț al Elenei Udrea iese la rampă. Anunț după rechizitoriul lui Călin Georgescu. Dorin Cocoș: Era singura șansă
Capital.ro
Fostul soț al Elenei Udrea iese la rampă. Anunț după rechizitoriul lui Călin Georgescu. Dorin...
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
Romania TV
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Trei decenii fără un mare actor al României. S-a stins uitat de lume și în sărăcie. De ce și-a schimbat numele
Capital.ro
Trei decenii fără un mare actor al României. S-a stins uitat de lume și în...
Becali, acuzat că a luat bani de la cămătari și apoi i-a dat în gât
evz.ro
Becali, acuzat că a luat bani de la cămătari și apoi i-a dat în gât
Ce mașină îți iei pe BANII de pe un iPhone 17. Cât costă noul telefon de la Apple
Gandul.ro
Ce mașină îți iei pe BANII de pe un iPhone 17. Cât costă noul telefon...
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
as.ro
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Tragedie evitată la limită! Echipele de intervenție au luptat CONTRA CRONOMETRU. Cum a fost scos bărbatul de 30 de ani de sub malul de pământ şi ce NU s-a spus despre operațiunea de salvare
radioimpuls.ro
Tragedie evitată la limită! Echipele de intervenție au luptat CONTRA CRONOMETRU. Cum a fost scos...
Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai ştia de el”. Amintiri de la tenis cu piciorul: “Jucam pe 600 de dolari meciul”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai...
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Energiei a făcut anunțul despre un posibil blackout în România: ”Le închidem”
Ministrul Energiei a făcut anunțul despre un posibil blackout în România: ”Le închidem”
(P) Creme de față hidratante – cum să-ți menții pielea hidratată pe tot parcursul anului
(P) Creme de față hidratante – cum să-ți menții pielea hidratată pe tot parcursul anului
(P) 5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
(P) 5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
Alertă alimentară! Ouăle și carnea care provin din Ucraina ar fi contaminate: ”Interzise din anii ...
Alertă alimentară! Ouăle și carnea care provin din Ucraina ar fi contaminate: ”Interzise din anii 70”
Alina Laufer a născut pentru a patra oară! Numele special ales pentru fetiță
Alina Laufer a născut pentru a patra oară! Numele special ales pentru fetiță
Imaginile dezastrului! Cum s-a zguduit pământul în timpul cutremurului de aproape 8 grade. VIDEO
Imaginile dezastrului! Cum s-a zguduit pământul în timpul cutremurului de aproape 8 grade. VIDEO
Vezi toate știrile
×