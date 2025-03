Lorena Balaci a pus tunurile pe fetele din fotbal: ”Genele false îți obturează privirea periferică”

Fata lui Ilie Balaci, Lorena, va face parte din Comitetul Executiv al AJF Dolf ca și reprezentantă a copiilor și juniorilor. Ea are ambiții mari și vrea să convingă mai multe tinere oltence să devină fotbaliste. Lorena a recunoscut în exclusivitate pentru CANCAN ce bătăi de cap îi dau fetele zi de zi când vin la antrenamente cu unghii false, gene false sau extensii de păr! Fata legendei Universității Craiova a vorbit și despre povestea de dragoste cu Mădălin Ciucă, dar și despre fostul soț, Eugen Trică cu care are doi băieți, pe Hristu și Atanas.

Lorena Balaci ne-a mărturisit, în primă fază, cum a ajuns să facă parte din noul Comitet Executiv al AJF Dolj.

,,Mă cunosc de ceva vreme cu Horațiu (n.r.- Horațiu Stănescu, noul președinte al AJF Dolj), am colaborat bine, inclusiv când eu eram la București. Aveam atunci nevoie de diferite chestii de pe la AJF Dolj și am colaborat bine și prompt. De când am venit la Craiova, am avut o colaborare strânsă și el mi-a propus să merg în Comitetul Executiv ca și reprezentant al copiilor și juniorilor„, a declarat Lorena pentru CANCAN.

,,Fetele fotbaliste sunt mai greu de gestionat decât băieții”

Fata lui Ilie Balaci a recunoscut că fetele îi dau bătăi de cap mai mari decât băieții la fotbal. Iar motivele sunt diverse.

,,Cu fetele este mult mai greu să lucrezi decât cu băieții. Sunt puține, sunt greu de găsit, încă oamenii sunt reticenți să-și lase fetele să joace fotbal. Fetele sunt mult mai greu de gestionat decât băieții. Apar tot felul de probleme pe care la băieți nu le întâmpinăm. Spre exemplu, unghii false, gene false, extensii de păr și așa mai departe! Pe 7 martie, le-am făcut un seminar de dermatologie unde am invitat un medic dermatolog ca să le explice cât de periculoase sunt genele false!„, a mai spus Lorena.

Ea a recunoscut că a vorbit și pe la alte echipe, ca să vadă dacă sunt aceleași probleme.

,,Chiar vorbeam cu Speranța (n.r.- Speranța Popescu, fosta secretară a lui George Copos, actuala antrenoare a echipei feminine a Rapidului), antrenoarea de la Rapid. Speranța îmi spunea că ea le încurajează să fie feminine, asta nu înseamnă că eu nu le încurajez. Doar că, spre exemplu, genele false îți obturează privirea periferică. O fotbalistă fără privire periferică e un pic cam limitată„, a declarat aceasta.

,,Mădălin e simplu, un om bum, cald”

Fata lui Ilie Balaci a divorțat de Eugen Trică după ani buni de căsnicie. Acum trăiește o poveste de dragoste cu Mădălin Ciucă, fostul jucător al Craiovei, Iașiului și al Gloriei Bistrița.

,,Mădălin a reușit să mă cucerească prin simplitate. Cel mai mult, la el apreciez bunătatea lui. E un om extraordinar de bun și calm, cald. La vârsta mea, cred că asta te atrage cel mai mult la un bărbat. Nu îmi mai doresc să fiu încă o dată mamă, pentru că sunt mult prea în vârstă. Eu am băieții mari, Mădălin are și el un băiat mare, nu ar mai fi cazul„, a spus Lorena.

Ea a mai vorbit și despre alte aspecte din relația de cuplu cu Mădălin.

,,Ne sfătuim, pentru că lucrăm în același domeniu, ne sfătuim tot timpul. Eu sunt convinsă că el e omul care mi-ar vrea binele necondiționat și el e primul cu care mă sfătuiesc. Avem foarte multe pasiuni comune. Ne place să călătorim, inclusiv ne place să stăm în casă. Noi nu suntem genul de oameni care să ieșim mult în oraș. Eu gătesc dar și el se implică. Nu e genul de bărbat care să stea pe canapea și eu să gătesc. E mereu lângă mine în bucătărie și face diverse. Eu sunt la o eternă dietă, gătesc chestii de dietă, salate„, a spus Lorena Balaci.

Recunoaște însă, când vine vorba despre fostul soț, Eugen Trică, că a închis orice cale de comunicare cu el.

”Nu mai țin legătura. Nu că nu țin legătura, dar nu prea avem ce să ne vorbim ca să zic așa. Nu am mai vorbit chiar de mult cu el„, a concluzionat Lorena Balaci.

