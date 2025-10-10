Cutremur cu magnitudinea de 7,4, vineri dimineața! Autoritățile filipineze sunt în alertă maximă

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,6 pe scara Richter, a zguduit zona de sud-est a Filipinelor, determinând autoritățile să emită avertismente de evacuare pentru comunitățile de coastă, din cauza riscului ridicat de tsunami.

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs) a anunțat că se așteaptă atât pagube materiale, cât și replici ale seismului. Epicentrul a fost localizat în mare, la circa 62 de kilometri sud-est de orașul Manay, în provincia Davao Oriental. La aproximativ două ore după seism, Centrul American de Alertă pentru Tsunami din Pacific a anunțat riscul unor valuri de până la 3 metri deasupra nivelului normal pe anumite țărmuri filipineze.

Ulterior, autoritățile din Filipine au ridicat alerta, după ce în orașul de coastă Tandag a fost observat doar un val de circa 30 de centimetri. În aelași timp, în Indonezia, în nordul Sulawesi-ului, au fost înregistrate valuri reduse, cuprinse între 3,5 și 17 centimetri, iar autoritățile le-au cerut locuitorilor să rămână calmi.

Cutremurul a făcut victime

Din păcate, cutremurul a făcut și o victimă. Până în prezent, o femeie din orașul Mati, Filipine a murit după ce a fost lovită de dărâmături, potrivit oficialilor locali. Președintele Ferdinand Marcos a declarat că operațiunile de căutare și salvare vor fi lansate imediat ce situația o va permite.

Seismul vine într-un moment dificil pentru Filipine, care s-au confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe calamități, precum un cutremur mortal în provincia Cebu și mai multe taifunuri care au afectat nordul și centrul țării.

