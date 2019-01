Dovada clară a infidelității lui Carmen de la Sălciua! Conversațiile dintre ea și amant au fost scoase la iveală

Dovada clară a infidelității lui Carmen de la Sălciua! Sora lui Culiță Sterp a făcut publice conversațiile dintrea ea și amantul ei.

Sora lui Culiță Sterp a făcut publice mai multe conversații în care Carmen ar confirma faptul că s-a îndrăgostit de altcineva pe parcursul căsniciei cu Culiță. De altfel, în urmă cu o săptămână, artistul mărturisea că are dovezi în privința adulterului. (CITEȘTE ȘI: CULIȚĂ STERP O DĂ DE GOL PE CARMEN DE LA SĂLCIUA! CINE ESTE PRESUPUSUL EI AMANT: “I-A FĂCUT ȘI PIESĂ“)

„Chiar mă gândeam să nu-ti mai acordăm importantă dar văd ca tu nu te opresti, nu noi ! Chiar dacă Culiță mi-a zis de atâtea ori sa nu mai zic nimic și sa te las așa, nu pot sa nu ma abțin și sa nu le arat oamenilor cine ești tu cu adevărat ! Tu aia credincioasă și care face pe sfânta, sfânta Carmen de la Salciua! Cum a fost când te culcai cu Cosmin in miros de lumânări la hotel, in timp ce erai cu Culita? Cum a fost când stăteai sub cerul liber cu el și tăvăleati iarba?

Cum a fost când îți era dor de el in multe zile și multe nopți ? Cum a fost când i-ai făcut melodie “De ce trăim o iubire interzisă?” Ca sa nu mai zic ca ai fost amanta lui Papen de la Câmpeni atâția ani , omul ăla însurat și cu fetița acasă! Dumnezeu nu doarme, stai liniștita ! Are Culita toate conversațiile tale cu el ca sa nu mai zic de poze și filmări! Nu știu de unde atata tărie de caracter pe omul ăla ca altul va omora pe amandoi !

Imi pare rău dar pana aici! Ar trebui sa vadă și oamenii câteva din amantlâcurile voastre de când tu erai impreuna cu 2 bărbați ! Cu Culita și cu Cosmin! De eram in locul tau nu mai ieșeam din casa 2 ani ! Mai jos sunt doar câteva din ce am văzut la Culita, acum sa te văd cum te mai scuzi! Astea sunt de prin mai, Iunie. Se vede acolo cum ii zici la sora ta ca recunoști ca ai fost îndrăgostită de Cosmin ! De ce nu ai recunoscut ? Ești o femeie cu principii, am uitat! 🤦‍♂️🤦‍♂️ #distribuiti oameni buni sa vadă toată lumea adevarul”, a scris Geta, sora lui Culiță Sterp în dreptul conversațiilor.

Carmen de la Sălciua: ”Timp de trei ani a avut numai de câștigat de pe urma mea!”

În urmă cu ceva timp, Carmen de la Sălciua spunea că fostul ei soț, Culiță Sterp, a avut numai de câștigat de pe urma ei. Mai mult decât atât, artista îl acuza pe Culiță Sterp de infidelitate. Se pare însă că lucrurile erau diferite față de situația expusă de Carmen de la Sălciua. (VEZI ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, ATAC DEVASTATOR LA CULIȚĂ STERP: ”ȘTIAM CĂ M-A ÎNȘELAT, AM SACRIFICAT TOTUL!”)

”Când am văzut că relația noastră nu se mai poate repara, am decis să ne despărțim. Am fost înșelată cu prea multe femei, multe mi-au spus, am vorbit cu aproape toate, chiar dacă sunt foarte puține care au recunoscut public că i-au fost amante. Acum, văd eu, el încearcă să mă facă în toate felurile, scoate mesaje pe care le-am dat cu alt bărbat, după ce nu am mai fost împreună cu el, doar din răzbunare. Bine că nu pune și poze cu mine din momente intime, că, cine știe, poate are și din-alea… Adică, nu pot să înțeleg cum poate fi așa… bărbat, cum poate să spună lucrurile astea despre mine, având în vedere că, timp de trei ani, a avut numai de câștigat de pe urma mea și i-am fost, totuși, soție. Adică, sincer, am impresia că în felul în care se comportă, tot el se descalifică”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua.