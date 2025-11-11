Acasă » Știri » Dr. Cristian Andrei spune că este victima geloziei! A fost la un pas de a se căsători cu una din tinerele care îl acuză. Detalii de ultimă oră

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 20:15
Dr. Cristian Andrei/ sursă foto: Facebook

Dr. Cristian Andrei este implicat într-un scandal de zile mari. Unul dintre cei mai mediatizați psihologi a fost acuzat că ar fi abuzat intim două paciente în timpul ședințelor de terapie. Medicul a recunoscut că s-a iubit cu una dintre ele și ar fi ajuns chiar să o ceară de soție, însă este de părere că la mijloc e vorba despre o răzbunare.  

Doctorul Cristian Andrei este acuzat de două dintre pacientele sale că le-ar fi abuzat intim sau supus unor comportamente inadecvate în timpul ședințelor de terapie. Psihoterapeutul este de părere că la mijloc ar fi vorba despre o răzbunare din partea ”femeii care nu mai are acces la bărbatul iubit”.

Cum se apără dr. Cristian Andrei după ce a fost acuzat de agresiune

Una dintre femei susține că – în timpul ședințelor de psihoterapie – s-a ajuns de la întrebări nepotrivite până la atingeri și la relații intime, care ar fi avut loc atât în cabinetul de consiliere, cât și în garsoniera medicului.

În apărarea sa, medicul Cristian Andrei a mărturisit că în spatele acuzațiilor de hărțuire se află, de fapt, dușmănia femeii care nu mai are acces la bărbatul pe care l-a iubit. Acesta a recunoscut că a avut o relație de iubire cu una dintre acuzatoare, relație cât se poate de serioasă și care ar fi trebuit să se concretizeze cu o căsătorie.

”Am fost iubiți, am avut o relație, cu tot ce înseamnă asta, călătorii, momente extraordinare în care discutam cazuri, pentru că ea este psiholog. Se punea problema căsătoriei, însă am întrerupt această relație și probabil s-a născut această ostilitate pe care am mai întâlnit-o, ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu are acces”, a spus psihologul.

Cât despre cealaltă femeie, tot psiholog de profesie, care îl acuză că a sărutat-o cu forța în timpul unei ședințe de terapie, dr. Cristian Andrei susține că: ”Eu nu am avut niciun gând sexuall. Nu știu ce a avut ea în cap, dar eu nu am avut niciun gând sexual”. 

Dr. Cristian Andrei este cercetat de Poliție pentru faptele de agresiune! Ce au transmis oamenii legii

Ce spune dr. Cristian Andrei despre bărbații care au relații cu fete mult mai tinere: „Ideea e să fie fertil”

