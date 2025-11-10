Dr. Cristian Andrei este cercetat de Poliție pentru faptele de agresiune! Ce au transmis oamenii legii

Continuă problemele pentru dr. Cristian Andrei! Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu, după informațiile grave care au ieșit la iveală despre cunoscutul psihiatru. Cercetările sunt în desfășurare, urmând să se stabilească circumstanțele exacte și să se dispună măsurile legale necesare. Află, în articol, toate detaliile!

Luni, 10 noiembrie 2025, au ieșit la iveală mai multe probleme grave legate de dr. Cristian Andrei. Cu toate că este cunoscut drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România și a fost invitat de nenumărate ori în emisiuni TV și podcasturi pentru a dezbate diferite subiecte de interes, acesta nu ar avea niciun atestat emis de Colegiul Psihologilor, de fapt. Mai mult decât atât, două femei l-au acuzat de agresiune.

Ce au transmis oamenii legii despre dr. Cristian Andrei

După informațiile grave ieșite la iveală despre dr. Cristian Andrei, Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun. Momentan, cercetările sunt în desfășurare, fiind coordonate de Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Facem apel către cetăţenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care deţin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție, ori să sesizeze de urgență prin apel la 112”, a transmis Poliția Capitalei.

Cristian Andrei este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993. La acea vreme, psihoterapia nu era reglementată în România și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. Însă, absolvenții de medicină psihiatrică obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.

După 2004, legea a separat clar psihoterapia de psihiatrie și a trecut practica psihoterapiei sub autoritatea Colegiului Psihologilor. Pentru drept de practică, orice medic sau absolvent din zona socio-umană are nevoie de o școală de formare de lungă durată și de doi ani de supervizare.

Numele lui Cristian Andrei nu apare pe Registrul Unic al Psihologilor, iar el a confirmat că nu are atestat. De asemenea, două femei l-au acuzat pe psihiatru de hărțuire și agresiune. Acestea au povestit experiențele traumatizante prin care au trecut.

