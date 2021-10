Dragoș Bucur, dezvăluiri din postura de jurat la ”Românii au talent”: ”A fost destul de plictisitor, dar a fost prima filmare”

Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt noii jurați ai emisiunii ”Românii au talent”, după ce Florin Călinescu și Alexandra Dinu și-au dat demisia. Soțul Danei Nălbaru a făcut primele declarații din postura de nou jurat al show-ului de la Pro TV.

Dragoș Bucur și Mihai Bobonete vor face parte din masa juraților la emisiunea ”Românii au Talent” de la Pro TV. În urmă cu două săptămâni, au avut loc primele filmări iar soțul Danei Nălbaru a făcut dezvăluiri despre modul în care s-au desfășurat lucrurile, dar și care a fost prima lui impresie din postura de jurat. (CITEȘTE ȘI: ANDI MOISESCU, DEZVĂLUIRI NEŞTIUTE. CUM A CUNOSCUT-O JURATUL DE LA „ROMÂNII AU TALENT” PE SOȚIA SA)

”M-am cam plictisit pentru că… Eu mă așteptam să fie aici distracție, mă așteptam ca Bobonete să spună glume toată ziua, mă așteptam ca Andra să cânte, de la Andi mă așteptam ca la două, trei chestii să vină cu ceva inteligent, eventual niște direcții în muzică, în… Eu știam că el știe tot. Dar nu e deloc așa. A fost destul de plictisitor, dar a fost prima filmare”, a spus Dragoș Bucur în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Pe de altă parte, actorul și comediantul Mihai Bobonete susține că este foarte bucuros că face parte din acest proiect: ”Sunt foarte fericit să mă aflu în postura de jurat deoarece este show-ul pe care îl respect cel mai mult și care mi-a plăcut de la lansare. Îmi face plăcere să lucrez cu o echipă pe care, în mare parte, o cunosc și alături de care am lucrat la diferite proiecte. Pe colegii jurați îi cunosc foarte bine, pe fiecare în parte, și simt că ne vom distra foarte tare. Abia aștept să mă distreze și pe mine altcineva pentru că, de obicei, eu fac lumea să râdă. Acum sunt în fața scenei și aștept să văd ce înseamnă să fii român talentat”, a declarat Mihai Bobonete.

Cine a câștigat Românii au Talent, sezonul 11

Ana Maria Mărgean a reușit să ajungă la inimile oamenilor prin vocea ei incredibilă și abilitățile de ventrilocie și să-i convingă pe telespectatori că merită votul lor. A descoperit că are acest talent în timpul pandemiei de coronavrus, uitându-se pe Youtube, și s-a gândit să încerce. (VEZI ȘI: MIHAI BENDEAC, OFERTAT DE PRO TV PENTRU ROMÂNII AU TALENT! JURATUL IUMOR DE LA ANTENA 1 A RECUNOSCUT TOT ÎN PODCAST-UL LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ)

Astfel… adolescenta a plecat acasă cu premiul în valoare de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat concurent al sezonului 11: ”Nu am crezut că pot ajunge atât de departe. Am foarte mari emoții și nu mă pot opri din plâns. Este, cu siguranță, cea mai frumoasă zi din viața mea. Această experiență a însemnat totul pentru mine, am trăit fiecare clipă”, mărturisea Ana.