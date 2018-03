Drama Amaliei Năstase! Copiii ei au plâns trei zile dar acum minunea s-a produs! ”Vă mulțumesc din suflet, tuturor”

De trei zile, Amalia Năstase, fosta soție a tenismenului Ilie Năstase, nu a mai avut liniște în casă! Cățelul familiei a dispărut în condiții suspecte iar cei trei copii ai Amaliei au plâns încontinuu. Soarele a răsărit din nou însă pe strada ei, pentru că patrupedul a fost găsit. Noroc cu prietenii de pe rețeaua de socializare, care au dat sfoară în țară despre drama Amaliei!

”A disparut catelul nostru, Lola 💔 Va rog sa ne ajutati sa o gasim. E mai mare decat era in poze, dar poate cineva o recunoaste. Era in cusca ei pe la 9.30 aseara si de dimineata a disparut. Poarta curtii era incuiata, dar banuiesc ca a sarit cineva gardul si a luat-o sau nu stiu ce sa spun… stam pe langa Taverna Sarbului. Daca puteti sa dati share, poate o gasim pe Lola dupa care plang de azi-dimineata copiii. Este vaccinata, are cip, e castrata, e maidaneza.

Oferim recompensa oricui o aduce.” a scris Amalia Năstase pe Facebook, acum trei zile. Fosta soție a lui Ilie a postat și poză cu cățelușa.

S-a găsit cățelușa

Iată însă că apelul de suflet al Amaliei Năstase a avut ecou, pentru că persoane cu suflet au găsit-o și i-au în apoiat-o. ”UPDATE: A fost gasita!!! Va multumesc din suflet, tuturor, pentru implicare!!! Lola e din nou acasa, langa copiii care o iubesc!!! ❤️❤️❤️❤️❤️” a scris, recunoscătoare, Amalia Năstase.