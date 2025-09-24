Acasă » Știri » Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt zilelor

De: Alina Drăgan 24/09/2025 | 20:37
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă /Foto: Facebook

Sfârșit tragic pentru o adolescentă de numai 17 ani din Dolj. Weekend-ul trecut tânăra a fost găsită fără suflare. Trupul fetei a fost găsit spânzurat de o grindă într-o anexa a gospodăriei. Acum, detalii cutremurătoare ies la iveală din anchetă. Care ar fi fost motivul pentru care tânăra a decis să își pună capăt zilelor?

Tragedia s-a produs sâmbătă, în data de 20 septembrie 2025, într-o anexă a casei din Valea Stanciului, județul Dolj. Un bărbat a găsit-o pe adolescentă fără viață și a apelat de urgență 112. La fața locului au ajuns Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Segarcea și un echipaj de ambulanță. Dar, din păcate, pentru tânără nu s-a mai putut face nimic.

Detalii cutremurătoare ies la iveală

După sfârșitul tragic al adolescentei, detalii cutremurătoare ies la iveală. Se pare că aceasta ar fi recurs la gestul extrem pentru că nu mai suporta umilințele la care era expusă la școală.

Conform mamei uneia dintre colegele sale de școală, adolescenta ar fi fost victima bullyingului la liceu, iar colegii ar fi supus-o unor umilințe repetate. Unele filmări postate pe Facebook de Oltenia TV arată clar bullyingul pe care îl primea din partea colegilor.

„În spatele acestei tragedii se află o realitate dură pe care mulți aleg să o ignore: bullyingul din școli. Umilințele, jignirile și presiunea psihică la care sunt supuși copiii pot lăsa răni adânci, uneori imposibil de vindecat. Astăzi, comunitatea plânge un copil care ar fi putut deveni orice. O fată care și-a ascuns durerea până când n-a mai putut. Bullyingul nu este o glumă. Este o crimă tăcută”, au scris reprezentanții Avizier Filiași.

Adolescenta era victima bullyingului /Foto: Facebook

Mai mult, umilințele la care tânăra era supusă la liceu ar fi fost cunoscute atât de autorități, cât și de directorul unității de învățământ, care ar fi promis că va rezolva lucrurile.

„A fost colegă cu fiica mea în CFR, am avut aceleași probleme și le cunosc pe fete, am fost la poliție, iar directorul școlii a zis că rezolvă problema și nu se mai întâmplă. Am mutat fata din liceu”, spune mama unei colege a fetei, potrivit Radio Impuls.

Deși situația tinerei era cunoscută, se pare că nimeni nu s-a grăbit să intervină. Cei care o umileau nu au fost pedepsiți, iar bullyingul rămâne un fenomen încă neluat în seamă în România.

×