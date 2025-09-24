Acasă » Știri » Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt

Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt

De: Alina Drăgan 24/09/2025 | 18:56
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Pavel, moarte fulgerătoare /Foto: Social media

Sfârșit tragic pentru Pavel, un bărbat în vârstă de 59 de ani. Acesta a ajuns de urgență la spital, a fost internat, iar o săptămână mai târziu s-a stins din viață. Decesul acestuia a zguduit din temelii familia, mai ales pentru că bărbatul își făcea analizele regulat și nu se știa că ar avea probleme grave. Familia nu înțelege cum bărbatul s-a stins din viață atât de repede și acuză acum medicii.

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, Pavel a ajuns de urgență la spital. Însă nici prin cap nu-i trecea că afecțiunea despre care credea că este una banală i-ar putea aduce sfârșitul. După internare lucrurile s-au desfășurat foarte repede, bărbatul a fost operat – pentru o afecțiune pe care nu știa că o are, iar apoi în doar câteva zile a murit.

Moarte fulgerătoare

Moartea prematură și fulgerătoare a bărbatului a distrus familia. Soția și copiii au ținut permanent legătura cu el, până când au fost anunțați că acesta a murit. Se pare că, de fapt, bărbatul suferea de megadolicocolon sigmoidian și ocluzie intestinală.

Totuși, familia nu înțelege nici acum cum s-a întâmplat tragedia. Soția lui Pavel, Iuliana, susține că bărbatul își făcea analizele regulat și nu avea probleme grave. Se știa totuși de unele probleme gastrointestinale pe care le avea.

Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...

„Soțul meu a fost internat la Chirurgie IV, la Spitalul «Sf. Spiridon». Noi știam că avea probleme cu tensiunea, dar nu era ceva grav. El a ajuns, acum, la spital pentru că avea probleme. Câte o săptămână nu avea scaun, iar apoi, când ieșea, avea scaune diareice. Pentru asta a ajuns la spital, că se simțea slăbit. În seara aia chiar i-am făcut un ceai de sunătoare. Apoi am chemat fata, să-l ducă la Târgu Frumos, că mai mergea la spital să-i facă perfuzii când avea episoadele astea.

În ultimii ani avea, mereu, astfel de probleme. Când am vorbit dimineața cu el (n.r. – 9 septembrie 2025), îi făcuse spălături la stomac. Avea și sondă. Nu am înțeles de ce, pentru că el nu a avut niciodată probleme urinare. După, am mai vorbit cu el la telefon și mi-a spus că o să-l opereze. Apoi l-am mai sunat o dată, dar a intrat cineva în salon și mi-a înschis. Miercuri dimineața (n.r. – 10 septembrie 2025) l-am sunat și nu a mai răspuns.

M-am panicat, i-am anunțat și pe copii. Într-un final, a răspuns cineva, pe centrala spitalului, și ne-a spus că soțul meu e intubat de noaptea. De atunci, numai intubat a stat. Ba că e colonul – am înțeles, l-au operat, au zis că avea intestinele pline cu gaze, colonul plin. L-au curățat. El avea burta mai mare și ne-am gândit să nu aibă ceva tumoră. Nici vorbă, nu ne-am gândit la colon. Tot ni s-a spus că e în stare gravă, dar stabilă.

În ziua în care a murit, am sunat seara – sunam și dimineața, și seara să ne interesăm de starea lui –, și atunci i s-a spus fetei că e mort. Asta se întâmpla pe 16 septembrie 2025. Dimineața, pe 17 septembrie 2025, fata mea s-a rugat, la morgă, să o lase să-l vadă, și el era călduț. În actul de deces scrie că a decedat pe 17 septembrie 2025, nu pe 16, nu știu de ce. A împlinit 59 de ani pe 11 septembrie 2025, în spital.

El a lucrat până în ultima zi. Luni (n.r. – 8 septembrie 2025) a lipsit de la muncă, pentru că am fost la cumpărături, că voiam să pregătim o petrecere pentru aniversarea lui. El a mai fost internat, anul trecut, cu apnee, dar s-a tratat. Își făcea analizele permanent, nu se pune problema. Chiar și la burtă și-a făcut analizele acum vreo lună și jumătate. Noi nu știm de ce nu ni s-a spus exact că nu are șanse, să nu-l țină sedat, să nu poată vorbi cu noi! Voiam, măcar, să ne mai spună câteva cuvinte.

Eu, de marți seara, nu am mai putut vorbi cu el, (n.r. – 9 septembrie 2025). Eu nu vreau să greșesc, nu vreau să acuz pe nimeni”, a declarat Iuliana Petruț, soția lui Pavel Petruț.

Familia acuză acum medicii

Moartea lui Pavel a adus multă durere pentru familie, care încă nu înțelege cum acesta s-a putut stinge atât de repede. Mai mult, fiul acestuia îi acuză acum pe medici și spune că nu au fost suficient de clari în ceea ce privește diagnosticul bărbatului. De asemenea, acesta mai spune că nu li s-a comunicat decesul și a fost nevoie ca o rudă să sune la spital pentru a afla că bărbatul murise.

„Într-o zi, i s-a spus că are colonul mare și iritat, apoi – joi (n.r. – 11 septembrie 2025), un alt medic – i s-a spus că tata nu mai prinde ora 19:00. Tot li se spunea că era grav, dar stabil. El nu a murit joi. Vineri (n.r. – 12 septembrie 2025), medicul cu care am vorbit mi-a spus că e mai bine, dar să nu ne facem speranțe prea mari.

Am întrebat care ar fi problema, dar ei într-o zi spuneau că e colonul, apoi inima. Numai chestii diferite, asta până luni (n.r. – 15 septembrie 2025), când l-au operat din nou și i-au spus mamei că, de acum, depinde totul doar de medicii de la ATI. Tot așa, i-au zis că e grav, dar stabil. Eu nu știu ce înseamnă asta.

O sora de-a mea a fost la el după programul de vizită, între 16 și 17. A observat că aparatele țiuiau, din perfuzie nu mai curgea nimic. A întrebat asistentele și i-au spus că așa e normal. O altă soră de-a mea a sunat seara, marți (n.r. – 16 septembrie 2025), pe la ora 21:00, și i-au spus că tata e mort de la 19:00, dar protocolul presupune ca, timp de 2 ore, să nu fie deconectat de la aparate. Dacă nu suna sora mea, ei nu ne sunau să ne spună că a murit.

Sora mea a fost la morgă să-l vadă, pentru că nu ne venea să credem că e mort. L-au scos cu chiu, cu vai, din sac să-l vadă. A pus mâna pe el și era călduț, nu era rece, nu era vânăt. Ea îi spunea că de ce a murit și, atunci, lui i-au curs niște lacrimi din ochi. În certificatul de deces scrie că el a murit la 19 și 10, dar miercuri, deci o zi după! Noi am făcut cerere la spital să vedem toate documentele medicale și ni s-a spus că trebuie să așteptăm o săptămână, că trebuie să ajungă și cele de la Târgu Frumos. Părerea mea: ei vor să mușamalizeze cazul”, a declarat Paul, fiul bărbatului.

Vedeta PRO TV, în doliu! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață

Ana Șuhan din Iași a murit pe loc într-un accident rutier. Doi copii au rămas fără mamă

Tags:
Iți recomandăm
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Știri
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la…
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt zilelor
Știri
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt zilelor
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Gandul.ro
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de...
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene. Ce a nemulțumit-o la fostul său soț
Adevarul
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină...
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Click.ro
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă...
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Antena 3
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro...
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Digi 24
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”....
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci...
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau...
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
kanald.ro
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în...
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă...
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei...
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat!...
Elena Udrea a dezvăluit totul: A fost un plan al statului paralel, condus de Florian Coldea
Capital.ro
Elena Udrea a dezvăluit totul: A fost un plan al statului paralel, condus de Florian...
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
Romania TV
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea...
Evz.ro: Cât vor costa cartofii după amânarea CCR și prinderea lui Potra. Arestări masive Chișinău
evz.ro
Evz.ro: Cât vor costa cartofii după amânarea CCR și prinderea lui Potra. Arestări masive Chișinău
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
Gandul.ro
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet...
as.ro
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu...
Gheorghiță Sava, zis
radioimpuls.ro
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce...
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Fanatik.ro
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost...
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă...
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt ...
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt zilelor
O nouă lege în spitale, după decesul Alexandrei Ivanov. Tânăra gravidă a murit cu zile în maternitatea ...
O nouă lege în spitale, după decesul Alexandrei Ivanov. Tânăra gravidă a murit cu zile în maternitatea din Botoșani
„Jaguarul” a băgat teroare în localnicii din Republica Dominicană! Scenariu desprins din filmele ...
„Jaguarul” a băgat teroare în localnicii din Republica Dominicană! Scenariu desprins din filmele de acțiune. A atacat fără milă!
ALERTĂ alimentară! Un condiment iubit de români a fost retras de pe rafturile magazinelor
ALERTĂ alimentară! Un condiment iubit de români a fost retras de pe rafturile magazinelor
Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ...
Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ”A implorat-o să vină!”
Vezi toate știrile
×