Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt

Sfârșit tragic pentru Pavel, un bărbat în vârstă de 59 de ani. Acesta a ajuns de urgență la spital, a fost internat, iar o săptămână mai târziu s-a stins din viață. Decesul acestuia a zguduit din temelii familia, mai ales pentru că bărbatul își făcea analizele regulat și nu se știa că ar avea probleme grave. Familia nu înțelege cum bărbatul s-a stins din viață atât de repede și acuză acum medicii.

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, Pavel a ajuns de urgență la spital. Însă nici prin cap nu-i trecea că afecțiunea despre care credea că este una banală i-ar putea aduce sfârșitul. După internare lucrurile s-au desfășurat foarte repede, bărbatul a fost operat – pentru o afecțiune pe care nu știa că o are, iar apoi în doar câteva zile a murit.

Moarte fulgerătoare

Moartea prematură și fulgerătoare a bărbatului a distrus familia. Soția și copiii au ținut permanent legătura cu el, până când au fost anunțați că acesta a murit. Se pare că, de fapt, bărbatul suferea de megadolicocolon sigmoidian și ocluzie intestinală.

Totuși, familia nu înțelege nici acum cum s-a întâmplat tragedia. Soția lui Pavel, Iuliana, susține că bărbatul își făcea analizele regulat și nu avea probleme grave. Se știa totuși de unele probleme gastrointestinale pe care le avea.

„Soțul meu a fost internat la Chirurgie IV, la Spitalul «Sf. Spiridon». Noi știam că avea probleme cu tensiunea, dar nu era ceva grav. El a ajuns, acum, la spital pentru că avea probleme. Câte o săptămână nu avea scaun, iar apoi, când ieșea, avea scaune diareice. Pentru asta a ajuns la spital, că se simțea slăbit. În seara aia chiar i-am făcut un ceai de sunătoare. Apoi am chemat fata, să-l ducă la Târgu Frumos, că mai mergea la spital să-i facă perfuzii când avea episoadele astea. În ultimii ani avea, mereu, astfel de probleme. Când am vorbit dimineața cu el (n.r. – 9 septembrie 2025), îi făcuse spălături la stomac. Avea și sondă. Nu am înțeles de ce, pentru că el nu a avut niciodată probleme urinare. După, am mai vorbit cu el la telefon și mi-a spus că o să-l opereze. Apoi l-am mai sunat o dată, dar a intrat cineva în salon și mi-a înschis. Miercuri dimineața (n.r. – 10 septembrie 2025) l-am sunat și nu a mai răspuns. M-am panicat, i-am anunțat și pe copii. Într-un final, a răspuns cineva, pe centrala spitalului, și ne-a spus că soțul meu e intubat de noaptea. De atunci, numai intubat a stat. Ba că e colonul – am înțeles, l-au operat, au zis că avea intestinele pline cu gaze, colonul plin. L-au curățat. El avea burta mai mare și ne-am gândit să nu aibă ceva tumoră. Nici vorbă, nu ne-am gândit la colon. Tot ni s-a spus că e în stare gravă, dar stabilă. În ziua în care a murit, am sunat seara – sunam și dimineața, și seara să ne interesăm de starea lui –, și atunci i s-a spus fetei că e mort. Asta se întâmpla pe 16 septembrie 2025. Dimineața, pe 17 septembrie 2025, fata mea s-a rugat, la morgă, să o lase să-l vadă, și el era călduț. În actul de deces scrie că a decedat pe 17 septembrie 2025, nu pe 16, nu știu de ce. A împlinit 59 de ani pe 11 septembrie 2025, în spital. El a lucrat până în ultima zi. Luni (n.r. – 8 septembrie 2025) a lipsit de la muncă, pentru că am fost la cumpărături, că voiam să pregătim o petrecere pentru aniversarea lui. El a mai fost internat, anul trecut, cu apnee, dar s-a tratat. Își făcea analizele permanent, nu se pune problema. Chiar și la burtă și-a făcut analizele acum vreo lună și jumătate. Noi nu știm de ce nu ni s-a spus exact că nu are șanse, să nu-l țină sedat, să nu poată vorbi cu noi! Voiam, măcar, să ne mai spună câteva cuvinte. Eu, de marți seara, nu am mai putut vorbi cu el, (n.r. – 9 septembrie 2025). Eu nu vreau să greșesc, nu vreau să acuz pe nimeni”, a declarat Iuliana Petruț, soția lui Pavel Petruț.

Familia acuză acum medicii

Moartea lui Pavel a adus multă durere pentru familie, care încă nu înțelege cum acesta s-a putut stinge atât de repede. Mai mult, fiul acestuia îi acuză acum pe medici și spune că nu au fost suficient de clari în ceea ce privește diagnosticul bărbatului. De asemenea, acesta mai spune că nu li s-a comunicat decesul și a fost nevoie ca o rudă să sune la spital pentru a afla că bărbatul murise.

„Într-o zi, i s-a spus că are colonul mare și iritat, apoi – joi (n.r. – 11 septembrie 2025), un alt medic – i s-a spus că tata nu mai prinde ora 19:00. Tot li se spunea că era grav, dar stabil. El nu a murit joi. Vineri (n.r. – 12 septembrie 2025), medicul cu care am vorbit mi-a spus că e mai bine, dar să nu ne facem speranțe prea mari. Am întrebat care ar fi problema, dar ei într-o zi spuneau că e colonul, apoi inima. Numai chestii diferite, asta până luni (n.r. – 15 septembrie 2025), când l-au operat din nou și i-au spus mamei că, de acum, depinde totul doar de medicii de la ATI. Tot așa, i-au zis că e grav, dar stabil. Eu nu știu ce înseamnă asta. O sora de-a mea a fost la el după programul de vizită, între 16 și 17. A observat că aparatele țiuiau, din perfuzie nu mai curgea nimic. A întrebat asistentele și i-au spus că așa e normal. O altă soră de-a mea a sunat seara, marți (n.r. – 16 septembrie 2025), pe la ora 21:00, și i-au spus că tata e mort de la 19:00, dar protocolul presupune ca, timp de 2 ore, să nu fie deconectat de la aparate. Dacă nu suna sora mea, ei nu ne sunau să ne spună că a murit. Sora mea a fost la morgă să-l vadă, pentru că nu ne venea să credem că e mort. L-au scos cu chiu, cu vai, din sac să-l vadă. A pus mâna pe el și era călduț, nu era rece, nu era vânăt. Ea îi spunea că de ce a murit și, atunci, lui i-au curs niște lacrimi din ochi. În certificatul de deces scrie că el a murit la 19 și 10, dar miercuri, deci o zi după! Noi am făcut cerere la spital să vedem toate documentele medicale și ni s-a spus că trebuie să așteptăm o săptămână, că trebuie să ajungă și cele de la Târgu Frumos. Părerea mea: ei vor să mușamalizeze cazul”, a declarat Paul, fiul bărbatului.

