O adolescentă din Dolj, găsită spânzurată de o grindă. Ce au descoperit polițiștii

De: Mirela Loșniță 23/09/2025 | 14:53
O tragedie cutremurătoare a avut loc în comuna Valea Stanciului, județul Dolj, unde o adolescentă de doar 17 ani a fost găsită fără suflare. Descoperirea șocantă a fost făcută weekendul trecut, atunci când trupul fetei a fost găsit spânzurat de o grindă într-o anexa a gospodăriei.

Tragedia s-a produs sâmbătă, în data de 20 septembrie 2025, într-o anexă a casei. Un bărbat a găsit-o pe adolescentă fără viață și a apelat de urgență 112. La fața locului au ajuns Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Segarcea și un echipaj de ambulanță.

Adolescentă de 17 ani, găsită spânzurată de o grindă

Reprezentanții medicali au încercat toate manevrele de resuscitare, dar nu au mai putut face nimic pentru adolescenta de 17 ani. În cele din urmă s-a declarat decesul.

„În cursul zilei de 20 septembrie a.c., polițiștii Secţiei nr.13 Poliție Rurală Segarcea au fost sesizaţi de un bărbat, din comuna Valea Stanciului, cu privire la faptul că o persoană s-a spânzurat de o grindă de lemn dintr-o anexă a locuinței. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, fiind identificată o minoră de 17 ani, din comuna Valea Stanciului. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul”, au transmis polițiștii.

Trupul neînsuflețit al minorei a fost depus la morgă unde urmează să se facă o expertiză medico-legală și să se stabilească exact cauzele decesului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a întâmplat tragedia. 

