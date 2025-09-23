O adolescentă din Dolj, găsită spânzurată de o grindă. Ce au descoperit polițiștii

O tragedie cutremurătoare a avut loc în comuna Valea Stanciului, județul Dolj, unde o adolescentă de doar 17 ani a fost găsită fără suflare. Descoperirea șocantă a fost făcută weekendul trecut, atunci când trupul fetei a fost găsit spânzurat de o grindă într-o anexa a gospodăriei.
Tragedia s-a produs sâmbătă, în data de 20 septembrie 2025, într-o anexă a casei. Un bărbat a găsit-o pe adolescentă fără viață și a apelat de urgență 112. La fața locului au ajuns Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Segarcea și un echipaj de ambulanță.
Reprezentanții medicali au încercat toate manevrele de resuscitare, dar nu au mai putut face nimic pentru adolescenta de 17 ani. În cele din urmă s-a declarat decesul.
„În cursul zilei de 20 septembrie a.c., polițiștii Secţiei nr.13 Poliție Rurală Segarcea au fost sesizaţi de un bărbat, din comuna Valea Stanciului, cu privire la faptul că o persoană s-a spânzurat de o grindă de lemn dintr-o anexă a locuinței. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, fiind identificată o minoră de 17 ani, din comuna Valea Stanciului. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul”, au transmis polițiștii.
Trupul neînsuflețit al minorei a fost depus la morgă unde urmează să se facă o expertiză medico-legală și să se stabilească exact cauzele decesului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a întâmplat tragedia.
