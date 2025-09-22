O femeie de 41 de ani din Mihăilești, ucisă de soțul cu care se afla în divorț! Ce s-a întâmplat cu bărbatul

O crimă șocantă a avut loc în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. O altă femeie a fost ucisă de soț. Victima, în vârstă de 41 de ani, a fost înjunghiată mortal de partenerul său, luni 22 septembrie 2025. Cei doi se aflau în proces de divorț.

În jurul orei 12:00, polițiștii din Mihăilești au fost sesizați prin apel la 112, de către un individ, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un cuțit de către soțul său. Conform primelor informații, cei doi se aflau în propria locuință atunci când s-a întâmplat tragedia. Dintr-o dată, bărbatul a luat un cuțit și a înjunghiat-o direct în piept.

O altă femeie a fost ucisă de partener

La fața locului s-a deplasat, de urgență, un echipaj medical, care i-a acordat femeii primul ajutor, însă, în ciuda eforturilor depuse, s-a constatat decesul acesteia. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de omor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Giurgiu, urmând să se continue ancheta pentru a se stabili cum s-a produs, de fapt, tragedia. Bărbatul se află deja în custodia Poliției.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 46 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, în timp ce se afla la locuința sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate”, precizează IPJ Giurgiu.

Cei doi soți nu aveau un istoric de violență în familie, însă se aflau în proces de divorț. Din păcate, în ultimele luni, cazurile de femicid s-au înmulțit, în România. Foarte multe femei au fost ucise de către partenerii de viață, iar cazurile par să nu se oprească.

Potrivit informațiilor oficiale, până la data de 8 august 2025, 32 de femei din România au fost ucise. Amintim, că în luna iunie a acestui an, o femeie din Brăila a fost ucisă în bătaie de soț. Un alt caz tragic este cel al Teodorei Marcu, tânăra în vârstă de 24 de ani, care a fost omorâtă cu sânge rece pe stradă, în timp ce își ținea copilul în brațe. Ulterior, criminalul Robert Lupu, s-a sinucis.

De asemenea, Silvana Dăogaru, profesoara din Craiova în vârstă de 44 de ani, care a fost ucisă de partener în fața copilului de 11 ani. Cu ultimele puteri, femeia i-a spus fetiței sale să fugă, apoi s-a stins din viață.

