Acasă » Exclusiv » Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! Se luptă pentru viaţă într-un spital din Turcia

Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! Se luptă pentru viaţă într-un spital din Turcia

De: Claudia Voicu 16/09/2025 | 18:00
Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! Se luptă pentru viaţă într-un spital din Turcia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

La doar 24 de ani, Gabriel a fost mutilat pe viață. Tânărul din Călărași a avut o relație pasageră cu o femeie căsătorită. Soțul acesteia a pus la cale un plan de răzbunare crunt. Ar fi plătit un individ care să-l desfigureze cu acid de baterie. A trecut mai mult de un an de la incidentul în urma căruia Gabriel a rămas fără vedere și a suferit arsuri grave pe tot corpul. A făcut deja 17 intervenții chirurgicale. Acum se află într-un spital din Turcia, unde medicii i-au reconstruit gura și pleoapele. CANCAN.RO are detaliile.

O relație nepotrivită i-a dat complet viața peste cap. Gabriel Gugoașă se despărțise de iubita lui, iar două luni a avut o aventură cu o femeie căsătorită și mamă a doi copii. Soțul acesteia a aflat de relația extraconjugală și a vrut să-i dea o lecție tânărului care i-a sedus soția, deși idila celor doi se încheiase de mult. Gabriel se împăcase între timp cu Daniela, tânăra de 29 de ani care-i era iubită încă din adolescență.

Aflat în Italia, soțul femeii a plătit doi vecini care să pună în practică un plan diabolic. Până să treacă la fapte, cei doi indivizi l-au pândit o perioadă pe Gabriel. Într-una din zile, când tânărul se afla în mașină cu iubita sa, unul dintre indivizi i-a atacat. I-a stropit pe amândoi cu acid de baterie. Atât Gabriel, cât și Daniela au suferit arsuri grave. Starea tânărului a fost, însă, mult mai critică. El a rămas fără vedere și a avut arsuri pe aproape toată suprafața corpului, dar în special în zona feței.

Gabriel a fost mutilat după ce un individ l-a stropit cu acid de baterie foto: Facebook

”Are încă pleoapele cusute”

A urmat o perioadă de calvar pentru Gabriel. A făcut nu mai puțin de zece intervenții chirurgicale la Spitalul de Urgență Floreasca, dar nu au fost suficiente. În august, oamenii generoși și cu suflet mare l-au ajutat financiar să meargă să-și continue seria operațiilor la un spital din Turcia. Din august, de când a fost internat aici, a făcut deja șapte intervenții chirurgicale dificile.

Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la moneda EURO
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la...
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă...

”Prima intervenție a fost cea pentru pleoape, i-au aplicat o membrană pe ochiul stâng. Are încă pleoapele cusute. Ne-au spus că membrana asta face masă cu ochiul în două-trei luni. Penultima a fost cea la gură, pentru reconstrucția buzelor. I-au adăugat buze, pentru că nu mai erau. Mai este o ultimă operație de făcut, în zona feței. Nu mai are mușchii feței, cred că îi fac intervenția în zona obrajilor, îi reconstruiesc pomeții”, a spus, pentru CANCAN.RO, Nicoleta Guguoașă, mama lui Gabriel.

Tânărul se află spitalizat în Turcia și se pregătește de ultima operație foto: Facebook

”Știm că este dat în urmărire generală”

Tânărul nu va mai arăta niciodată ca odinioară, dar medicii fac eforturi ca semnele tragediei prin care a trecut să fie cât mai puțin vizibile.

”Vorbește, dar nu vede. Va arăta diferit, dar o să aibă trăsături umane, astfel încât să socializeze, să comunice, să fie funcțional. Se simte epuizat. Din cauza operației la gură, nu mănâncă, nu bea apă de 10 zile, primește doar perfuzii. Stă numai în pat, își pierde răbdarea uneori. Se străduiește să reziste. Deocamdată, este pansat peste tot, vom vedea în timp rezultatele acestor eforturi”, a încheiat mama lui Gabriel.

În timp ce tânărul se chinuie pe un pat de spital, bărbatul din ordinul căruia a fost nenorocit pe viață încă nu a fost reținut.

”Știm că este dat în urmărire generală. Am auzit că ar fi arestat prin Olanda, dar nu știm nimic oficial”, a mai spus Nicoleta Gugoașă.

CITEȘTE ȘI: Crimă în plină stradă, în Brăila! Cătălin, un tânăr de doar 31 de ani, a fost înjunghiat mortal de cumnatul său

El este Belgin, românul înjunghiat în Egipt! Și-a petrecut ziua de naștere în comă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Vedeta de la Neatza iubeşte din nou, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor. Cum a început relaţia care a luat prin surprindere tot internetul
Exclusiv
Vedeta de la Neatza iubeşte din nou, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor. Cum a…
Nicole Cherry, copleșită de emoții! Vestea care i-a umplut sufletul de bucurie: “O așteptăm cu cel mai mare drag!”
Exclusiv
Nicole Cherry, copleșită de emoții! Vestea care i-a umplut sufletul de bucurie: “O așteptăm cu cel mai mare drag!”
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit...
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la moneda EURO
Gandul.ro
Bancnota care ascunde „chipul DIAVOLULUI”. Superstiție bizară într-o țară care a trecut la...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire...
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez
Digi24
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de...
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura...
Parteneri
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Click.ro
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat...
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat de la Beijing
Digi 24
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat...
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie
Digi24
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
kanald.ro
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
kfetele.ro
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
observatornews.ro
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul...
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate...
Documentul care îl incriminează pe Călin Georgescu. Rechizitoriul complet al procurorilor a fost publicat
Capital.ro
Documentul care îl incriminează pe Călin Georgescu. Rechizitoriul complet al procurorilor a fost publicat
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de minivacanțe, una de 7 zile!
Romania TV
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
De unde vin banii lui Călin Georgescu. ANAF a luat la control toată finanțarea: Am terminat și sesizat
Capital.ro
De unde vin banii lui Călin Georgescu. ANAF a luat la control toată finanțarea: Am...
Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului
evz.ro
Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
Gandul.ro
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri...
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
radioimpuls.ro
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00....
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o...
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”
Începe o nouă eră de la 16 septembrie 2025 pentru aceste 4 zodii. Berbecii sunt radicali!
Începe o nouă eră de la 16 septembrie 2025 pentru aceste 4 zodii. Berbecii sunt radicali!
Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală
Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală
Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut
Ce regret major are Victor Ponta în mariajul cu Daciana Sârbu. A recunoscut abia acum ce nu a făcut
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri în gură și în gât, după ce a cerut un pahar cu apă. Caz ...
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri în gură și în gât, după ce a cerut un pahar cu apă. Caz halucinant în Italia!
Vezi toate știrile
×