Noi informaţii despre tânărul din Călăraşi stropit cu acid de baterie la comanda unui soț gelos! Se luptă pentru viaţă într-un spital din Turcia

La doar 24 de ani, Gabriel a fost mutilat pe viață. Tânărul din Călărași a avut o relație pasageră cu o femeie căsătorită. Soțul acesteia a pus la cale un plan de răzbunare crunt. Ar fi plătit un individ care să-l desfigureze cu acid de baterie. A trecut mai mult de un an de la incidentul în urma căruia Gabriel a rămas fără vedere și a suferit arsuri grave pe tot corpul. A făcut deja 17 intervenții chirurgicale. Acum se află într-un spital din Turcia, unde medicii i-au reconstruit gura și pleoapele. CANCAN.RO are detaliile.

O relație nepotrivită i-a dat complet viața peste cap. Gabriel Gugoașă se despărțise de iubita lui, iar două luni a avut o aventură cu o femeie căsătorită și mamă a doi copii. Soțul acesteia a aflat de relația extraconjugală și a vrut să-i dea o lecție tânărului care i-a sedus soția, deși idila celor doi se încheiase de mult. Gabriel se împăcase între timp cu Daniela, tânăra de 29 de ani care-i era iubită încă din adolescență.

Aflat în Italia, soțul femeii a plătit doi vecini care să pună în practică un plan diabolic. Până să treacă la fapte, cei doi indivizi l-au pândit o perioadă pe Gabriel. Într-una din zile, când tânărul se afla în mașină cu iubita sa, unul dintre indivizi i-a atacat. I-a stropit pe amândoi cu acid de baterie. Atât Gabriel, cât și Daniela au suferit arsuri grave. Starea tânărului a fost, însă, mult mai critică. El a rămas fără vedere și a avut arsuri pe aproape toată suprafața corpului, dar în special în zona feței.

”Are încă pleoapele cusute”

A urmat o perioadă de calvar pentru Gabriel. A făcut nu mai puțin de zece intervenții chirurgicale la Spitalul de Urgență Floreasca, dar nu au fost suficiente. În august, oamenii generoși și cu suflet mare l-au ajutat financiar să meargă să-și continue seria operațiilor la un spital din Turcia. Din august, de când a fost internat aici, a făcut deja șapte intervenții chirurgicale dificile.

”Prima intervenție a fost cea pentru pleoape, i-au aplicat o membrană pe ochiul stâng. Are încă pleoapele cusute. Ne-au spus că membrana asta face masă cu ochiul în două-trei luni. Penultima a fost cea la gură, pentru reconstrucția buzelor. I-au adăugat buze, pentru că nu mai erau. Mai este o ultimă operație de făcut, în zona feței. Nu mai are mușchii feței, cred că îi fac intervenția în zona obrajilor, îi reconstruiesc pomeții”, a spus, pentru CANCAN.RO, Nicoleta Guguoașă, mama lui Gabriel.

”Știm că este dat în urmărire generală”

Tânărul nu va mai arăta niciodată ca odinioară, dar medicii fac eforturi ca semnele tragediei prin care a trecut să fie cât mai puțin vizibile.

”Vorbește, dar nu vede. Va arăta diferit, dar o să aibă trăsături umane, astfel încât să socializeze, să comunice, să fie funcțional. Se simte epuizat. Din cauza operației la gură, nu mănâncă, nu bea apă de 10 zile, primește doar perfuzii. Stă numai în pat, își pierde răbdarea uneori. Se străduiește să reziste. Deocamdată, este pansat peste tot, vom vedea în timp rezultatele acestor eforturi”, a încheiat mama lui Gabriel.

În timp ce tânărul se chinuie pe un pat de spital, bărbatul din ordinul căruia a fost nenorocit pe viață încă nu a fost reținut.

”Știm că este dat în urmărire generală. Am auzit că ar fi arestat prin Olanda, dar nu știm nimic oficial”, a mai spus Nicoleta Gugoașă.

