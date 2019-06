Drama neștiută a Irenei Boclincă, câștigătoarea sezonului 6 IUmor: ”Eu m-am născut cu un defect şi din această cauză…”

Toată lumea o știe pe Irena Boclincă, câștigătoarea sezonului 6 IUmor, dar puțini sunt cei care știu drama ei.

Atunci când a venit pe lume, medicul i-a atins Irenei Boclincă nervul de la ochiul stâng. Câștigătoarea sezonului 6 IUmor, cunoscută drept "Viorica Dăncilă", nu vede deloc cu ochiul stâng, iar acest lucru i-a marcat alegerile în ceea ce privește viața profesională.

„Am să vă spun un mic, mare secret. Eu m-am născut cu un defect şi din această cauză nu am putut o perioadă să fac actorie. Am venit pe lume prin cezariană, cu faţa în sus şi medicul, când a făcut incizia, mi-a atins nervul de la ochiul stâng. În consecinţă, nu văd absolut deloc cu el. Prima dată am făcut Şcoala de asistente medicale, pentru că estetic nu puteam să fiu pe scenă. Dar acum s-a rezolvat problema din punctul ăsta de vedere.

Pregătirea mare pentru viaţă am făcut-o când am scăpat de sub aripa mamei şi am plecat la cămin. Acolo m-am dat cu capul de pereţi şi m-am trezit la realitate. Bine, eram aproape de casă şi mă duceam în fiecare săptămână, aşa că nu am simţit depărtarea şi greutatea. După ce am absolvit, m-am dus la Chişinău să lucrez. Doar că nu-mi plăcea şi veneam mereu acasă plângând. Iniţial am fost la secţia ORL, unde se făceau şi intervenţii chirugicale, apoi m-am transferat la preşcolari, dar tot nu mi-a plăcut. Simţeam că nu acesta e drumul meu. Aşa că le-am spus părinţilor că vreau să dau la Teatru, m-am pregătit, am susţinut examen şi am intrat la actorie”, a povestit actriţa pentru ”Taifasuri”.

Irena Boclincă, prima parteneră de scenă a lui Alexandru Arșinel după moartea Stelei Popescu

Irena Boclincă este originară din Chişinău, unde a absolvit Academia de Arte, facultatea Teatru, şi unde timp de şapte ani a fost angajata Teatrului Naţional „Eugen Ionescu". Ea s-a făcut remarcată prin numeroase roluri comice, dar şi prin interpretarea celebrei artiste franceze Edith Piaf.

În 2014, Irena a reuşit să câştige premiul pentru cel mai bun one woman show la Festivalul Internaţional Gala Star, organizat de Teatrul Municipal „Bacovia“ din Bacău. Un an mai târziu, actriţa s-a mutat în România şi a făcut un master la Iaşi în Artele spectacolului, timp în care a colaborat şi cu Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ şi a jucat într-un spectacol regizat de Radu Afrim, „Măcelăria lui Iov“. În 2017, Irena Boclincă a venit în Bucureşti pentru alte proiecte, iar anul trecut a participat la show-ul „Românii au talent“, reuşind şi atunci să amuze spectatorii cu interpretarea unui personaj peltic.

Ea a fost şi prima parteneră de scenă a lui Alexandru Arşinel după moartea Stelei Popescu, debutând în această formulă în aprilie 2018 la spectacolul aniversar al lui Gheorghe Urschi, unde au readus în atenţia publicului sceneta „Limba maternă“, cândva jucată de Gheorghe Urschi şi Alexandru Arşinel. În prezent, Irena colaborează cu Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“ din Bucureşti. În ceea ce priveşte participarea de la „iUmor“, actriţa ne-a mărturisit că a dorit să profite de oportunitate pentru a se face remarcată în speranţa că-şi va îndeplini un vis: „Fiind din Republica Moldova ,chiar dacă am activat şapte ani în teatru, aici, în Bucureşti, nu mă cunoaşte nimeni şi trebuie să mă promovez. Ar fi un vis împlinit dacă m-aş putea angaja într-un teatru din Bucureşti, să pot face ceea ce îmi place“. Pentru a ajunge în finala „iUmor“, Irena Boclincă poate fi votată prin aplicaţia emisiunii până pe 24 februarie, la ora 16.00.