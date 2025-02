Drama neștiută a Iuliei Pârlea, prezentatoarea meteo de la PRO TV. A povestit cu ochii în lacrimi: ”Mi-a dat Dumnezeu cât am putut să duc”

Iulia Pârlea, în vârstă de 39 de ani, a reușit să atragă simpatia publicului, fiind prezentatoarea rubricii „Vremea” de la Pro TV. Pe micile ecrane, vedeta apare mereu cu zâmbetul pe buze, iar buna dispoziție nu îi lipsește niciodată. Totuși, nu a avut o viață deloc ușoară. A avut de înfruntat multe provocări, iar destinul i-a fost marcat de o mare dramă.

Iulia Pârlea a reușit să câștige admirația telespectatorilor, care o urmăresc cu drag de fiecare dată. Jurnalista a trecut pe la mai multe posturi de televiziune, precum Antena 1, Digi24 sau Telekom News, însă acum și-a găsit locul în familia Pro TV. Deși este prezentă foarte des pe micile ecrane, puține persoane știu prin ce momente grele a trecut prezentatoarea meteo.

Citește și: Vedetele Pro TV, analizate la sânge de Cătălin Măruță și Mihai Dedu. Ce au putut să spune despre colegele lor de trust: „Dacă ele sunt «piese» acum, cum erau când plesneau de tinerețe?”

Iulia Pârlea nu a avut o copilărie deloc ușoară. A crescut fără tată de la 6 ani. Bărbatul a părăsit-o atât pe ea, cât și pe mama ei. Vedeta Pro TV a rămas grija femeii care i-a dat viață. Aceasta a crescut-o așa cum a putut mai bine.

Totuși, provocările dureroase nu aveau să se termine aici pentru prezentatoarea meteo. La 23 de ani, Iulia Pârlea și-a pierdut mama. Atunci, a trăit o adevărată dramă. Cu lacrimi în ochi, a povestit despre acele momente grele.

Mi-a dat Dumnezeu cât am putut să duc. Eu eram crescută de mama mea, poate și de aia mi-a fost tatăl tău atât de drag, pentru că în el simțeam tot timpul protecția aia. El tot timpul avea protecția aia, poate a simțit și el că aveam nevoie”, a mărturisit Iulia Pârlea în podcastul lui Jorge.

„Dar de ce a trebuit să mă nasc eu într-o familie ca asta? Dar de ce a trebuit ca eu să cresc fără tată? Dar de ce am rămas singură de la 23 de ani? Mă mângâia așa… eu am mâinile ei când sunt obosită, venele astea, se umflă. Și avea mâinile calde și mă mângâia. Atunci mi-am dat seama că nu o să mai simt niciodată, că nu o să mai spun niciodată ‘mamă’.

În ceea ce îl privește pe tatăl vedetei, bărbatul nu s-a ocupat deloc de fiica lui. De-a lungul timpului, Iulia Pârlea a mai vorbit cu acesta la telefon. Totuși, prezentatoarea a povestit că nu a reușit să lege o relație strânsă cu el.

„Cât am fost mică, nu și-a dat silința în niciun fel. După, am crescut. Cred că mama mă mai punea să-l sun sau să răspund la telefon dacă mă suna. Dar n-am putut niciodată să am o legătură cu el”, a mai spus vedeta Pro TV.