Drama neștiută a lui George, Jaguarul de la Insula Iubirii 2025: „Nu era nimeni…”

Jaguarul de la Insula Iubirii a cucerit publicul prin carisma lui și glumele care l-au consacrat. Totuși, în ciuda aparențelor, în spatele omului mereu pus pe glume și deschis către distracție, se află un George care a fost marcat de lipsa tatălui încă din copilărie.

George și-a deschis sufletul și a arătat lumii o latură mai puțin știută a lui. Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezbătut un subiect sensibil pentru el: copilăria lipsită de tată.

Devenit cunoscut în cadrul emisiunii Insula Iubirii, George a reușit să ajungă imediat la inimile telespectatorilor. Cu toate că și-a format o imagine de player în timpul emisiunii și a făcut mereu publicul să râdă prin simpla lui prezență, Jaguarul are o poveste de viață impresionantă în spate.

Jaguarul și-a dezvăluit cel mai dureros secret

Invitat în cadrul unui podcast, el a atins un subiect foarte sensibil pentru el. Jaguarul de la Insula Iubirii a vorbit despre un secret dureros și a mărturisit că tatăl lui i-a spus clar și răspicat că nu îl vrea în viața lui.

„Foarte mult (n.r. i-a lipsit tatăl). I-am zis să fie sincer cu mine și să îmi spună în față chestiile. De ce, de ce și de ce?

A început să îmi vorbească.

L-am întrebat de ce a plecat de la mine. A zis că din cauză că nu m-a vrut. Punct.

Și am zis: în sfârșit, după atâția ani în care trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, că trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, acum am un răspuns.” , a spus George Jaguarul în podcastul lui Bursucu.

Mai mult, Jaguarul a povestit momentele în care i-a simțit cel mai mult lipsa. Orice băiat își dorește să aibă tatăl alături atunci când are un meci de fotbal și să fie lăudat de el. Ei bine, ispita nu a avut parte de aceste momente speciale.

„Uite, eu când făceam sporturile, făceam fotbal de mic, de fiecare dată mă uitam în partea dreaptă și vedeam părinții care veneau cu prietenii mei și auzeam vocile care ziceau: Hai Matteo, hai Francesco. Auzeam: Hai, George. Când auzeam vocea Hai, George, mă întorceam. Nu era nimeni din familie Erau tații prietenilor care mă susțineau și pe mine.”, a mai spus el.

