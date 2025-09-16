Concurenta la care George Jaguarul a râvnit, de fapt, deși i-a dat ghirlanda Ellei Vișan la Insula Iubirii

George Ivănescu, cunoscut drept Jaguarul, a făcut parte din brigada celor 10 ispite masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Deși nu a făcut nicio ”victimă” în rândul concurentelor, acesta susține că încă de la începutul emisiunii a avut o slăbiciune pentru una dintre ele. A reușit să se apropie de ea, însă nu suficient de mult încât să își arate calitățile de cuceritor.

George Ivănescu a reușit să facă furori în rândul telespectatorilor și fanilor de la Insula iubirii, dar nu același lucru se poate spune că s-a întâmplat și în timpul emisiunii. Cu o încredere în sine debordantă, ispita George Jaguarul nu a reușit să ”combine” nicio concurentă din sezonul 9 al emisiunii, însă s-a apropiat extrem de mult de Bianca Dan. Sentimentele nu i-au fost împărtășite, însă a sperat până în ultima clipă.

Cine este concurenta pe care George Jaguarul a plăcut-o de la început

În treaser-ul de prezentare al celui mai nou episod din podcastul moderat de Bursucu, George Jaguarul a recunoscut că – încă din prima seară petrecută pe Insula iubirii – a avut o slăbicune pentru Bianca, însă, în ziua în care a trebuit să își aleaga femeia alături de care vrea să meargă la primul date a decis să îi ofere ghirlanda Ellei.

Jaguarul: Mie mi-a atras atenția Bianca Dan, dar ghirlanda i-am dat-o Ellei. Eu nu am condamnat-o pe Ella.

Decă în timpul emisiunii nu a bifat nicio cucerire pe insula fetelor, Jaguarul și-a luat revanșa după terminarea filmărilor din Thailanda. În spațiul public au apărut zvonuri despre o posibilă relație de iubire între el și Amelia, ispită și ea în sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1.

Povestea dintre ei nu ar fi durat prea mult timp, iar surse din anturajul lor susțin că pe cât de repede s-a aprins flacăra între ei, pe atât de repede s-a și stins. La cei 33 de ai ai săi, George Ivănescu se consideră un magnet pentru femeile frumoase.

”Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe. În discotecă, ți-am zis, o privire și 3 dimineața, 4 dimineața, suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea’, a spus Jaguarul.

Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ispitei: ”Zicea că se omoară!”

Cu ce se ocupă George ”Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, de fapt. Cum l-a afectat divorțul părinților