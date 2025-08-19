Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ispitei: ”Zicea că se omoară!”

Jaguaru se află în mijlocul unui scandal monstruos! Sursele CANCAN.RO au aflat că ispita sezonului nouă încearcă să cucerească minore pe rețelele de socializare! Deși a electrizat o țară întreagă cu glumele și aluziile sale, de data aceasta, George a călcat pe bec grav! În exclusivitate, tânărul se apără și explică situația în care a fost pus!

Jaguaru, pe numele său real George Ivănescu, este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate ispite ale sezonului actual din Insula Iubirii. Tânărul a devenit foarte repede viral prin prisma glumelor și a poveștilor cu care defilează în cadrul emisiunii de pe Antena 1. Acum însă, imaginea lui va avea grav de suferit! Se pare că producătorii s-au înșelat grav în privința sa și nu au tras deloc lozul câștigător, așa cum a părut inițial!

Justițiarul de Berceni a intrat în posesia unor conversații halucinante care vor oferi o altă imagine asupra Jaguarului! Din discuțiile cu pricina, reiese clar că ispita masculină încearcă cu orice preț să cucerească o tânără în vârstă de 16 ani! La cei 33 de ani ai săi, bărbatul îi trimite acesteia nenumărate poze și videoclipuri cu afișare unică, o sună video și îi promite tot felul de lucruri romantice.

”Tu la 18 ani, amore, o să fii cu mine”

Printre multele conversații pe care le-am primit, Jaguaru o sună pe adolescenta respectivă deseori, o întreabă ce face, o anunță când va apărea pe micile ecrane pentru a-l urmări și îi spune că fotografiile acesteia sunt ”criminale”. Nervos că tânăra nu răspunde în timp util, ispita sezonului nouă îi și atrage atenția, dovadă că dădea din coate foarte mult pentru a menține legătura online cu ea.

Mai mult, Jaguaru îi mărturisește tinerei că știe că ea îl susține în cadrul emisiunii, că este foarte nerăbdător să petreacă timp cu ea cât mai repede posibil și o numește ”amore mio”.

Picătura care a umplut paharul este o declarație romantică pe care ispita de la Antena 1 i-o face tinerei de 16 ani. ”Tu la 18 ani, amore, o să fii cu mine”, îi promite acesta fetei, pe Instagram.

Jaguaru răspunde acuzațiilor: ”I-am zis să nu facă prostii!”

Contactat de către CANCAN.RO, ispita de la Insula Iubirii și-a expus punctul de vedere cu privire la situația descrisă:

”Ea și prietenele ei au venit la cafeneaua mea din Deva. A venit cu toata clasa, erau peste 20 de persoane. Nu și-au putut plăti cafeaua și le-am plătit-o eu. Le-am plătit-o din toată inima, eu așa fac cu toată lumea! (…) După, a trecut ceva timp, iar această fată m-a sunat să îmi spună că are o problemă. Mi-a zis că prietenul ei a lăsat-o și mă întreba ce să facă. I-am zis că eu nu am timp de treburi de genul și a insistat, pentru că zicea că eu sunt mai mare și am mai multă experiență. Am răspuns și i-am zis că e atât de frumoasă că, atunci când va avea 18 ani, o să mă uit și la ea, dar, până la 18 ani, nu mă pot uita la ea! Așa i-am zis!

Era supărată, plângea, zicea că iubitul a scuipat-o! I-am zis că își va găsi orice băiat, pentru că e frumoasă, iar ea zicea că nu va avea pe nimeni. I-am zis că, atunci când va avea 18 ani, o să o scot afară. I-am zis asta că să îi ridic stima de sine! Nimic mai mult!

Dacă mă vedeam cu ea sau o chemam la cafenea, eram primul care îl sunam pe Justițiar. Eu am fost acuzat după ce am făcut gesturi bune: am ajutat-o cu cafeaua și apoi am ajutat-o când zicea că se omoară că a lăsat-o iubitul. Zicea că se aruncă de pe ceva. I-am zis să nu facă prostii de genul, pentru că, abia după ce va face 18 ani, o să mă uit și eu la ea! (…)

Se aruncă acum cu gunoi pe mine, pentru că Jaguaru face vizualizări”, a explicat Jaguaru, pentru CANCAN.RO.

