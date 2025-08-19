Acasă » Exclusiv » Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ispitei: ”Zicea că se omoară!”

Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ispitei: ”Zicea că se omoară!”

De: Beatrice Dumitru 19/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Jaguaru se află în mijlocul unui scandal monstruos! Sursele CANCAN.RO au aflat că ispita sezonului nouă încearcă să cucerească minore pe rețelele de socializare! Deși a electrizat o țară întreagă cu glumele și aluziile sale, de data aceasta, George a călcat pe bec grav! În exclusivitate, tânărul se apără și explică situația în care a fost pus!

Jaguaru, pe numele său real George Ivănescu, este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate ispite ale sezonului actual din Insula Iubirii. Tânărul a devenit foarte repede viral prin prisma glumelor și a poveștilor cu care defilează în cadrul emisiunii de pe Antena 1. Acum însă, imaginea lui va avea grav de suferit! Se pare că producătorii s-au înșelat grav în privința sa și nu au tras deloc lozul câștigător, așa cum a părut inițial!

Justițiarul de Berceni a intrat în posesia unor conversații halucinante care vor oferi o altă imagine asupra Jaguarului! Din discuțiile cu pricina, reiese clar că ispita masculină încearcă cu orice preț să cucerească o tânără în vârstă de 16 ani! La cei 33 de ani ai săi, bărbatul îi trimite acesteia nenumărate poze și videoclipuri cu afișare unică, o sună video și îi promite tot felul de lucruri romantice.

”Tu la 18 ani, amore, o să fii cu mine”

Printre multele conversații pe care le-am primit, Jaguaru o sună pe adolescenta respectivă deseori, o întreabă ce face, o anunță când va apărea pe micile ecrane pentru a-l urmări și îi spune că fotografiile acesteia sunt ”criminale”. Nervos că tânăra nu răspunde în timp util, ispita sezonului nouă îi și atrage atenția, dovadă că dădea din coate foarte mult pentru a menține legătura online cu ea.

De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor...
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...

Mai mult, Jaguaru îi mărturisește tinerei că știe că ea îl susține în cadrul emisiunii, că este foarte nerăbdător să petreacă timp cu ea cât mai repede posibil și o numește ”amore mio”.

Picătura care a umplut paharul este o declarație romantică pe care ispita de la Antena 1 i-o face tinerei de 16 ani. ”Tu la 18 ani, amore, o să fii cu mine”, îi promite acesta fetei, pe Instagram.

Jaguaru ar fi comis-o grav!

Jaguaru răspunde acuzațiilor: ”I-am zis să nu facă prostii!”

Contactat de către CANCAN.RO, ispita de la Insula Iubirii și-a expus punctul de vedere cu privire la situația descrisă:

”Ea și prietenele ei au venit la cafeneaua mea din Deva. A venit cu toata clasa, erau peste 20 de persoane. Nu și-au putut plăti cafeaua și le-am plătit-o eu. Le-am plătit-o din toată inima, eu așa fac cu toată lumea! (…) După, a trecut ceva timp, iar această fată m-a sunat să îmi spună că are o problemă. Mi-a zis că prietenul ei a lăsat-o și mă întreba ce să facă. I-am zis că eu nu am timp de treburi de genul și a insistat, pentru că zicea că eu sunt mai mare și am mai multă experiență. Am răspuns și i-am zis că e atât de frumoasă că, atunci când va avea 18 ani, o să mă uit și la ea, dar, până la 18 ani, nu mă pot uita la ea! Așa i-am zis!

Era supărată, plângea, zicea că iubitul a scuipat-o! I-am zis că își va găsi orice băiat, pentru că e frumoasă, iar ea zicea că nu va avea pe nimeni. I-am zis că, atunci când va avea 18 ani, o să o scot afară. I-am zis asta că să îi ridic stima de sine! Nimic mai mult!

Dacă mă vedeam cu ea sau o chemam la cafenea, eram primul care îl sunam pe Justițiar. Eu am fost acuzat după ce am făcut gesturi bune: am ajutat-o cu cafeaua și apoi am ajutat-o când zicea că se omoară că a lăsat-o iubitul. Zicea că se aruncă de pe ceva. I-am zis să nu facă prostii de genul, pentru că, abia după ce va face 18 ani, o să mă uit și eu la ea! (…)

Se aruncă acum cu gunoi pe mine, pentru că Jaguaru face vizualizări”, a explicat Jaguaru, pentru CANCAN.RO.

Ispita se apără! (SURSA: SOCIAL MEDIA)

NU RATA: CANCAN pe Insulă, o nouă emisiune, de marți până joi, de la 19:00! Vechii concurenți analizează noul sezon și nu iartă nimic! Unde poate fi urmărit noul format!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Exclusiv
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Exclusiv
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și...
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Gandul.ro
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce...
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
Click.ro
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar...
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Digi 24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
Digi24
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți...
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi...
Ce a ajuns să facă Oana Lis ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis! Blondina nu vrea sub nicio formă să-și lase soțul în azil: „I-am promis”
kanald.ro
Ce a ajuns să facă Oana Lis ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis! Blondina...
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
kfetele.ro
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot...
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap până la finalul verii. Șanse unice, reușite mari și oportunități pentru ele până în luna septembrie
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap până la finalul verii. Șanse unice, reușite...
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”....
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în soare
Capital.ro
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în...
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Iepurii zombie cu coarne și tentacule invadează grădinile oamenilor
evz.ro
Iepurii zombie cu coarne și tentacule invadează grădinile oamenilor
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
Gandul.ro
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează...
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
as.ro
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp...
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii...
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
radioimpuls.ro
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu:...
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși...
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Fanatik.ro
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Știrile zilei, 14 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 14 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost ...
Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Vezi toate știrile
×