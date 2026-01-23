Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”

George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, ascunde o poveste tristă de viață. El și-a pierdut fosta soție într-unul dintre cele mai fericite momente din viața lor de cuplu. Femeia a murit la nașterea fiului lor.

George Restivan a rămas atunci singur cu Blake, un copil născut prematur care avea nevoie de multă dragoste și atenție.

Dacă la început s-a descurcat, când a fost nevoit să meargă la lucru a adus-o din România pe bunica lui Blake. Actuala soacră a Adrianei Bahmuțeanu a fost atunci cea care a preluat o sarcină grea.

„George a trecut printr-o mare traumă. Să îți moară soția pe care o iubești la nașterea copilului și să rămâi cu un copilaș născut prematur, singur… El era emigrant în America, nu i-a fost ușor. S-a dus soacra mea până la urmă în Statele Unite să aibă grijă de bebeluș, George a trebuit să meargă la muncă și după 12-13 ani s-a căsătorit”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Online Story by Cornelia Ionescu.

Cine l-a ajutat pe George Restivan să răzbată

Vedeta are convingerea că soacra ei e mulțumită de viața pe care o are acum George Restivan, după toate obstacolele din trecut. În opinia Adrianei, fericirea din ochii copilului tău cântărește mai mult decât orice altceva.

„Cred că și ea s-a liniștit acum că l-a văzut la casa lui. Cred că asta e cea mai mare bucurie pentru un părinte, indiferent ce alegeri face copilul în viață, indiferent ce meserie își alege sau parteneră de viață. Cred că lucrul cel mai bun pentru un părinte este să vezi fericirea din ochii copilului tău. Eu, de exemplu, am avut povești din astea cu mama, pentru că ea nu era neapărat de acord cu un lucru pe care îl făceam”, a mai spus vedeta.

Adriana Bahmuțeanu vrea să facă nunta cu George Restivan la Las Vegas

Adrian Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan în România, dar vrea să facă nunta în Las Vegas. Până atunci, ea speră că va avea aproape și copiii din mariajul cu Silviu Prigoană, pe Maximus și Eduard.

„Oricum vom face o nuntă și în Vegas și atunci poate mergem cu copiii, în familie. Nu am avut lună de miere, o tot plănuim de câțiva ani, dar dacă ar fi să fac o comparație cu anul trecut, suntem mult mai fericiți cu tot cu copiii noștri. Sunt foarte fericită în relația mea, deși am trecut prin foarte multe opreliști în calea relației noastre”, a mai adăugat ea.

Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei

Adriana Bahmuțeanu recunoaște că are o relație bună cu soacra ei. La vizita pe care aceasta a făcut-o ultima oară în România, vedeta a încercat să nu îi refuze nimic. Au discutat mult și s-au răsfățat cu produse tradiționale.

„Cu soacra mă înțeleg bine, în limite rezonabile. Eu am delimitat din start locul meu și locul ei în familie. Cred că avem o relație bună de comunicare. I-a plăcut în România, nu mai fusese de trei ani, de asta am dus-o la mătușa mea, undeva prin Călărași, la țară, la moșie cum spunem noi, unde are o vie. Au stat, au făcut must, au băut tulburel, și-a dorit să mănânce o pastramă, o slănină afumată, i-am făcut plăcerile astea firești. Pentru că oricât de bine ți-ar fi în altă parte, inima ta rămâne tot aici. A fost inclusiv la Obor, cu mătușa și George, la mâncat de mici. S-a simțit foarte bine”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta lui Prigoană

Citește și: Motivul pentru care copiii Adrianei Bahmuțeanu au lipsit de la cununia civilă cu George Restivan. Moment de tristețe pentru jurnalistă