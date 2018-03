Drama prin care a trecut mama lui Andrei Gheorghe: „Nu doarme, suferă și vrea să fie moartă!”

Mama lui Andrei Gheorghe trece acum prin clipe inimaginabile pentru un părinte. Femeia este nevoită să-și îngroape unicul fiu. Omul de radio era foarte apropiat de ea, chiar dacă locuiau în orașe diferite. În urmă cu doi ani, el povestea de momentele cumplite prin care a trecut mama lui. Ea a fost internată în stare gravă la un spital din Constanța, în urma unei infecții. Jurnalistul scria la acea vreme despre situația din spitalele românești. Femeia a fost nevoită să se opereze de urgență, dar intervenția chirurgicală a costat-o peste 6.000 de lei.

„Mama mea e în spital, în Constanța. E bătrână, bolnavă și plânge. S-a internat pentru un control de rutină. I s-a instalat o branulă care a provocat o infecție violentă. Mâna i s-a umflat ca un butuc, o doare, i s-a comunicat că va trebui operată, nu doarme, suferă și vrea să moară. Nu mai vede bine și îmi spune că operația costă 6.000. Nu are banii ăștia, a muncit o viață, dar nu îi are. Casa a pierdut-o, prietenii i-au murit, copilul e în alt oraș, e singură și speriată. Ce să fac? Cum să o ajut?? Cum să asist indiferent la atâta nedreptate? Cum să mă duc mâine să plătesc taxele? Să-i trimit bani? Asta și fac, lunar, de când a ieșit la pensie. Cu ce a greșit? A crescut copii, a ajutat adulți, a respectat legea, nu a furat, a trăit iubirea, iar acum se sfârșește umilită, o epavă, un nimic. Un rest de carne măcinat de dinții societății din care a făcut parte, dar pentru care astăzi nu mai are decât balast. Dulce, senină, bătrânețe”, scria Andrei Gheorghe, în urmă cu doi ani.

Andrei Gheorghe va fi incinerat sâmbătă

Omul de radio nu va fi înmormântat creștinește. El va fi incinerat, așa cum i-a fost dorința, spun apropiații lui. Oamenii își pot lua adio de la realizatorul de radio și tv la Galeria Mobius, joi (22 martie) și vineri (23 martie). Incinerarea va avea loc sâmbătă (24 martie), la ora 10.00, la Crematoriul Vitan Bârzești, acolo unde vor participa apropiații lui. (VEZI AICI Imagini cu fiul & fiica lui Andrei Gheorghe, la 24 de ore după tragedie! Cei doi s-au ocupat de tot, în lipsa văduvelor)