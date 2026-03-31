Drumul din Grecia spre Bulgaria aduce surprize neplăcute şoferilor români: „1000 de radare. Este imposibil să nu-ți iei amendă”

De: David Ioan 31/03/2026 | 20:41
Drumul din Grecia spre Bulgaria aduce surprize neplăcute şoferilor români: 1000 de radare. Este imposibil să nu-ți iei amendă
Drumul din Grecia spre Bulgaria aduce surprize neplăcute şoferilor români: "1000 de radare. Este imposibil să nu-ți iei amendă". Foto: Pixabay

Drumul către Grecia prin Bulgaria, folosit anual de un număr mare de turiști români, va aduce în 2026 schimbări importante.

Noile sisteme de monitorizare a vitezei îi determină pe șoferi să fie mult mai atenți, iar tranzitul devine vizibil mai stresant. Tot mai mulți conducători auto reclamă controale riguroase și un risc crescut de sancțiuni.

Drumul din Grecia spre Bulgaria aduce surprize neplăcute şoferilor români

Un utilizator al unui grup de Facebook dedicat celor care tranzitează Bulgaria a relatat o experiență care a atras rapid atenția comunității. Acesta afirmă că drumul a durat aproximativ zece ore și că a întâlnit un număr impresionant de sisteme de supraveghere.

 „Tranzit Bulgaria 10 ore. 1000 radare, 1000 de porțiuni unde îți face media de viteză. Este imposibil să nu-ți iei amendă. Cei de la vinetă te raportează la poliție că ai intrat în Bg. Ce să zic mergi cu 30 la oră și speri să nu te ardă. Toți șoferii cu morcovu. MERGI LA MARE”.

Relatările de acest tip au alimentat percepția că aproape fiecare sector de drum este monitorizat strict, iar orice abatere de la limitele legale poate fi depistată imediat. Deși unele comentarii sunt evident exagerate, datele oficiale arată că sistemele de control au devenit mult mai performante.

Autoritățile bulgare au pus în funcțiune un sistem modern care folosește camerele destinate verificării vinietei pentru a calcula viteza medie între două puncte fixe. Camerele înregistrează momentul trecerii vehiculului, fotografiază numărul de înmatriculare și determină timpul necesar pentru parcurgerea distanței dintre două secțiuni. Pe baza acestor informații este stabilită viteza medie, comparată ulterior cu limita legală.

„1000 de radare. Este imposibil să nu-ți iei amendă”

Acest sistem este deja activ pe 11 segmente de drum, fiecare de aproximativ zece kilometri. Primele rezultate au fost semnificative: în doar șapte ore au fost depistate aproape 600 de încălcări, iar în primele 12 ore numărul a depășit 1.500, potrivit NOVA. În unele cazuri, vitezele înregistrate au fost extreme.

Un autoturism a fost surprins circulând cu 222 km/h pe autostradă, iar un camion de peste 12 tone a fost detectat la 162 km/h. Pentru astfel de abateri, amenzile pot ajunge la 900–1000 de leva, iar permisul poate fi suspendat.

Pentru șoferii români, principalele dificultăți sunt legate de necunoașterea exactă a sectoarelor monitorizate și de diferențele legislative. Deși lista tronsoanelor supravegheate este publică, pe teren nu există indicatoare speciale care să avertizeze asupra sistemelor de măsurare a vitezei medii. Amenzile sunt generate automat și transmise în cel mult zece zile, prin e-mail, telefon sau aplicații de mesagerie, astfel că mulți conducători auto află ulterior că au fost sancționați.

Autoritățile din Bulgaria justifică aceste măsuri prin necesitatea creșterii siguranței rutiere, mai ales în zonele unde au avut loc accidente grave. Pentru cei care intenționează să ajungă în Grecia, recomandarea rămâne aceeași: respectarea strictă a limitelor de viteză și atenție permanentă pe traseu.

