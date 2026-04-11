Dublă tragedie: Ianis, un fotbalist din Timișoara, și tatăl său au murit. Ce s-a întâmplat cu ei

O nouă tragedie zguduie lumea sportului. Ianis Sîrbu, un tânăr de 14 ani, pasionat de fotbal, a murit într-un accident petrecut în seara de 10 aprilie. În același eveniment rutier a murit și tatăl său.

Vestea a venit ca un șoc pentru colegii de echipă, pentru antrenorii tânărului și toți cei care l-au cunoscut. Minorul era la academia Ripensia UVT Timișoara, unde era foarte apreciat pentru pasiunea sa pentru fotbal, pentru implicare, ambiție și felul său de a fi.

Ianis, o pierdere imensă pentru clubul din care făcea parte

Moartea tânărului a lăsat un gol imens în rândul celor alături de care se antrena și visa să își construiască un viitor în sport. Pe lângă activitatea din fotbal, Iani era elev la Școala Gimnazială nr.30 din Timișoara.

Accidentul rutier în care a fost implicat tânărul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 00:10, pe centura de nord a Craiovei. La volan se afla chiar tatăl lui Ianis Sîrbu, jucător junior la Ripensia Timișoara. Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ajungând să se lovească violent de un camion care circula din sens opus.

În urma impactului, atât Ianis, cât și tatăl său și-au pierdut viața pe loc. Tânărul fotbalist de la Ripensia Timișoara împlinise 14 ani pe 9 aprilie și era elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara.

După această tragedie devastatoare, mama băiatului a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Rămasă fără soț și fără copil, aceasta urmează să îi conducă pe amândoi pe ultimul drum. Totodată, și clubul din care Ianis făcea parte a publicat un mesaj în mediul online.

„Clubul nostru traversează un moment de profundă tristețe. Am aflat cu durere despre tragedia în urma căreia unul dintre copiii academiei noastre, Ianis Sîrbu care recent a împlinit 14 ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, in urma unui accident rutier petrecut în seara de 10 aprilie. În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie suferința. Suntem alături de familia îndurerată, de colegii de echipă și de antrenorul său, Rafael Prodana, greu încercați de această pierdere. Întreaga suflare ripensistă este unită în gând și în rugăciune. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a fost mesajul postat de Ripensia Timișoara.

