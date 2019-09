Dulce-i răzbunarea! Părăsită de Daniel Iordăchioaie, fosta soție a cântărețului a anunțat că se mărită

Daniel Iordăchioaie şi Nouria Nouri au divorțat în 2013, în urma unui mariaj care a durat 14 ani. Deşi au doi copii superbi, Darius şi Salma, artistul nu a vrut să mai încerce să-și salveze căsnicia. Soarta face ca tot Nouri să-și fi găsit adevărata fericire, până la urmă, iar acum se pregătește să se căsătorească din nou.

Daniel Iordăchioaie a fost cel care a cerut divorțul și nimic nu l-a înduplecat, deși Nouria i-a cerut mult timp să se gândească la decizia pe care avea s-o ia.

”Când o persoană foarte dragă mă anunţă scurt şi cuprinzător că vrea să întrerupă orice relaţie cu mine, în primă fază încerc să-i explic că ar fi bine să se mai gândească. Nu pentru că aş fi eu fără pată, ci pentru că nici ea nu e perfectă şi s-ar putea să regrete într-o zi. Încerc să aduc argumente care s-o facă să se răzgândească. Nu mă apuc să arunc cu lături şi să-mi vărs tot amarul adunat din gesturile ei nepotrivite poate, din plecările sau neîntoarcerile întâmplate de-a lungul relaţiei. Nu reproşez nimic, nu încerc să fac un bilanţ al greşelilor şi nici nu amintesc cine a greşit primul”, a scris, în trecut, fosta soţie a lui Daniel Iordăchioaie pe blogul ei.

Într-un final, Nouria și-a găsit adevărata dragoste în brațele lui Ionuț, un bărbat care îi va deveni și soț, în curând.

”În primul rând că e un bărbat asumat şi responsabil, mă răsfaţă, mă iubeşte, iar pentru mine e foarte important să am această afecţiune, deoarece aşa am crescut de mică acasă (…) Ne spunem ”baby”. E un romantic, îmi aduce flori, are grijă de mine, mă simt ca un copil- sunt cele mai frumoase lucruri”, a declarat fosta soție a lui Iordăchioaie pentru click.ro.

Și cum relația lor evoluează foarte repede și foarte frumos, cei doi se pregătesc de un pas și mai mare: să se căsătorească!

”Avem planuri serioase, sunt un om serios, dovadă că prima mea căsnicie a durat 14 ani (…) Rochia mea de mireasă o să fie lila pentru că e culoarea mea preferată, în cercul meu de prieteni mi se spune lady Lila”, a declarat Nouria pentru aceeași sursă.