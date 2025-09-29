Dumitru Dumbravă ar fi fost omorât?! Dorin Cocoș face dezvăluiri uluitoare la Dan Diaconescu DIRECT: ”Când te rade, te rade cu totul!”

Omul de afaceri Dorin Cocoș aruncă bomba în legătură cu moartea Generalului SRI Dumitru Dumbravă! Fostul soț al Elenei Udrea a dat de înțeles că fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii ar fi fost omorât. Află, în articol, ce a spus despre decesul acestuia, dar și despre Florin Coldea.

Dorin Cocoș a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Omul de afaceri a abordat mai multe subiecte delicate, printre care și moartea Generalului SRI Dumitru Dumbravă. Acesta s-a stins din viață în urmă cu doar câteva zile, la 53 de ani. El era cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), alături de Generalul SRI Florian Coldea, într-un dosar de trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat.

Ce a spus Dorin Cocoș despre moartea lui Dumitru Dumbravă

Ținând cont de cercurile în care se învârtea Generalul SRI, Dorin Cocoș a făcut o serie de acuzații grave. Omul de afaceri a susținut că Dumitru Dumbravă ar fi fost omorât. De asemenea, el a precizat că există situații în care oameni puși sus îți pot lua totul, chiar și viața.

Fostul soț al Elenei Udrea a pus la îndoială și boala de care suferea Dumitru Dumbravă. Deși nu se cunoscu detalii despre cauza morții, Dorin Cocoș a declarat că angajații SRI sunt obligați să facă analize anual. Astfel, ar fi putut să depisteze ușor problemele de sănătate și să se vindece la timp.

Dorin Cocoș: Când te rade, te rade cu totul, îți ia tot. Și viața uneori ți-o ia.

Dan Diaconescu: Asta zic, să spunem „mersi” că am scăpat cu viață până una alta. Uite, pe Dumbravă, cum ziceți dumneavoastră l-au mierlit.

Dorin Cocoș: Domnul Dan, fiți atent! Nu știu ce boală a avut săracul. Probabil că a avut cancer sau ceva, nu-mi dau seama. Ceva a avut, da? Domne, în ziua de azi se scapă cu cancer.

Dan Diaconescu: Mai ales la banii lui.

Dorin Cocoș: Și la relații. Luați-o pe Teo Trandafir. A avut cancer la pancreas, care de obicei trebuie să te gândești la un loc de veci. Femeia a scăpat. Și dau exemple câte vreți de oameni care au scăpat de cancere grave. Adică, nu pot să cred că domnul Dumbravă… din câte știu eu, la SRI le făcea analize an de an. Acolo îi scana, îi punea. Păi nu îi găsea săracului om? Și una e să iei un cancer incipient. Te mai ajută și alte persoane să părăsești corabia. Eu am mai spus. Domnul Coldea nu o să ajungă niciodată la pușcărie. Niciodată. Știe prea multe, a servit pe prea multă lume, e un om mult prea important (…)

Dan Diaconescu: Gravă situația oricum.

Dumitru Dumbravă și Florin Coldea au fost acuzați că lucrau cu avocatul Doru Trăilă, despre care se credea că are influență asupra unor magistrați de la Tribunalul București și de la Curtea de Apel București, pentru a scăpa de dosare penale afaceriști celebri. În schimb, ei cereau sume grele de bani.

Citește și: Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ”Dă, bă, banii!”