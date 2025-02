După ce cariera i-a fost distrusă de o greșeală stupidă, actrița de doar 24 de ani nu a mai putut rezista. Ce “alegere extremă” a făcut vedeta

Actrița sud-coreeană Kim Sae-ron, un fost copil vedetă a cărui carieră promițătoare s-a sfârșit în ultimii ani după un incident de șofat în stare de ebrietate, a fost găsită moartă în locuința sa duminică după-amiază, a anunțat poliția.

Kim, care avea 24 de ani, a fost descoperită de o cunoștință care venise în vizită, potrivit secției de poliție Seongdong din Seul.

„Deocamdată nu am găsit niciun semn de crimă”, a declarat un oficial al poliției la momentul respectiv, “dar investigăm circumstanțele decesului”.

Luni, poliția a declarat că moartea lui Kim a fost o sinucidere.

Una dintre cele mai apreciate actrițe tinere din Coreea de Sud, Kim nu mai apăruse în niciun spectacol de când a fost criticată de public după ce a fost condamnată pentru șofat sub influența alcoolului în 2022, conform NEW YORK TIMES.

Kim și-a început cariera de actriță jucând în „A Brand New Life”, un film despre o fată abandonată într-un orfelinat, în 2009. Ea avea doar 9 ani când filmul a avut premiera și a fost invitată la Festivalul de Film de la Cannes.

Kim a continuat să apară atât în producții pentru marele, cât și pentru micul ecran, în peste 25 de producții cu totul, și primind numeroase premii sud-coreene pentru interpretare.

În mai 2022, cariera tinerei Kim a avut de suferit după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului.

Ea s-a izbit cu mașina de un parapet și de un transformator, întrerupând alimentarea cu energie electrică a zeci de clădiri, sedii de companii, din apropiere timp de mai multe ore, potrivit agenției de știri Yonhap, care a relatat că nivelul de alcool din sângele actriței depășea 0,2%.

În Coreea de Sud, o alcoolemie de peste 0,03% la volan este considerată un caz de infracțiune de conducere sub influența alcoolului.

Kim a fost amendată cu 20 de milioane de woni (aproximativ 14.000 de dolari) și s-a confruntat cu o reacție vehementă pe rețelele de socializare din partea publicului și a influențatorilor, care i-au criticat comportamentul ca fiind imprudent.

Actrița și-a prezentat scuzele pe contul său de Instagram, afirmând că „nu există nicio scuză pentru acest incident de prost gust”.

„Am provocat un accident în Gangnam în jurul orei 8 dimineața ieri, 18 mai, unde am deteriorat proprietatea publică. În acel moment, eram beată și am făcut o mare greșeală”, a scris actrița într-un mesaj de scuză pe Instagram la acel moment. „Ar fi trebuit să acționez mai atent și mai responsabil, dar nu am reușit să fac acest lucru. Îmi cer sincer scuze”.

„Sunt dezamăgită și rușinată de greșeala mea”, a continuat ea. „Voi reflecta profund și voi reflecta din nou pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată. Îmi cer scuze”.