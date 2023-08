După divorțul de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici este gata de o nouă relație! Ce calități trebuie să aibă viitorul iubit

În urmă cu doar trei luni, Ilinca Vandici anunța divorțul de Andrei Neacșu. Cei doi au decis că le este mai bine separat, iar acum vedeta Kanal D este o femeie singură. Aceasta este deschisă unei noi relații, însă bărbatul care va reuși să o cucerească trebuie să aibă anumite calități. Cum arată partenerul perfect pentru șatenă?

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au iubit vreme de șapte ani. La scurt timp după ce și-au oficializat relația, cei doi s-au căsătorit, iar din rodul iubirii lor a apărut un băiețel, Zian (6 ani). În ciudat faptului că relația părea perfectă, cei doi soți au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate, așa că la începutul lunii mai au anunțat divorțul.

Ilinca Vandici, bărbatul ideal

Acum, Ilinca Vandici este o femeie singură și disponibil. Deși pentru moment nu are timp de prea multe lucruri împărțindu-se între viața profesională și cea de mămică, aceasta nu exclude posibilitatea unei noi relații.

Însă, bărbatul care o va cuceri trebuie să aibă anumite calități. Se pare că aspectul fizic nu contează foarte multe pentru vedetă, ci mai importante sunt alte lucruri. De exemplu, Ilinca Vandici spune că își dorește lângă ea un bărbat matur, care să o înțeleagă și să o susțină.

De asemenea, candidatul perfect la inima șatenei trebuie să fie un bărbat evoluat spiritual, inteligent și cu o dorință permanentă de evoluție și dezvoltare.

„Ar trebui să fie un bărbat matur, evoluat spiritual. Ar trebui să fie un bărbat care are copilul interior vindecat, ar trebui să fie un bărbat aflat într-o continuă dezvoltare, informare și creștere. Ar trebui să fie un om pe care să îl admir, de la care să am lucruri de învățat, care să mă susțină în tot ceea ce înseamnă cariera, care să mă înțeleagă, care să mă iubească necondiționat. Și lista poate continua!(…)

Din punctul meu de vedere, ok, ambalajul este foarte important. La prima vedere te îndrăgostești de un om pentru că îl vezi cum arată. Nu putem să zicem: Te-am văzut, îmi place sufletul tău, m-am îndrăgostit de tine!. Te-am văzut, îmi place! Doar că ambalajul poate să fie îmbunătățit și înfrumusețat.

Un bărbat care poate nu are aspectul lui Adonis, care nici nu există și pe care nici nu îl căutăm, dar care știe să își pună o cămașă sau un sacou frumos pe el, care își alege pantofii potriviți, care are manichiura îngrijită, care are ochii profunzi și strălucitori, poate să spună sau să facă mai mult pentru mine, spre exemplu, decât un bărbat care ar arăta precum Adonis, dar care ar fi fără nimic altceva!”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit ego.ro.

