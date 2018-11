După înfrângerea care le-a demis antrenorul, fotbaliștii Astrei au făcut-o lată în club până la 5 dimineața! Florin Bejan, Robert Boboc și Filip Mrzljak au fost eroii principali. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile cu cei trei fotbaliști în club. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!)

Astra a pierdut pe teren propriu cu Politehnica Iași, scor 1-2, deși giurgiuvenii au avut avantajul la pauză. Gruparea din Copou a revenit miraculos, chiar dacă a jucat toată repriza secundă în 10 oameni, după eliminarea lui Andrei Sin. Gheorghe Mulțescu urmează să fie demis. Antrenorul campioanei României din 2016 ar urma să fie înlocuit cu Dan Alexa, în prezent antrenor la Dunărea Călărași.

(VEZI AICI: ALIBEC & CO. AU ŞPRIŢUIT ŞI AU DANSAT PE MESE PÂNĂ LA 4 DIMINEAŢA)

S-au distrat în club după înfrângere!

Cele trei înfrângeri consecutive nu par să-i fi afectat prea mult pe unii dintre jucătorii Astrei Giurgiu. Pentru că trei dintre fotbaliștii grupării de la malul Dunării au petrecut, fără niciun fel de problemă, până la 5 dimineața, într-un club select din Capitală. Imediat după ce s-a terminat partida, Florin Bejan, Robert Boboc și Filip Mrzljak au ales să “sărbătorească” performanța de pe teren în BOA. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Au ajuns în club la câteva zeci de minute după partida cu Poli Iași, moment în care a început spectacolul. Unul, ce-i drept, decent. Pentru că respectivii jucători nu au ieșit cu nimic în evidență. Au preferat să petreacă discret. Au consumat băuturi aloolice, în special vodcă, dar nu au exagerat. Nimeni nu a ieșit „în decor”. Petrecerea s-a încheiat aproape de 5 dimineața, conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

În concluzie, fotbaliștii Astrei au ales, după înfrângerea care le-a demis antrenorul, să o facă lată în club. Astfel au mai uitat, poate, de amarul provocat de înfrângerile pe linie din ultimele etape. Erau, însă, în timpul liber. Boboc, Bejan și Mrzljak, ultimii doi titulari în partida cu Poli Iași, au ales, probabil, ca, în acest mod, să-și încarce bateriile pentru etapa următoare. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

(CITEȘTE ȘI: RĂSFĂȚATUL LUI GIGI BECALI A DAT ÎN MINTEA COPIILOR! UNDE L-AM FILMAT PE FOTBALISTUL EVALUAT LA 20 MIL €)

“Ultima etapă pentru mine!”

Astra Giurgiu a pierdut, surprinzător, partida de pe teren propriu cu Politehnica Iaşi. Formaţia antrenată de Gheorghe Mulţescu a condus cu 1-0 la pauză şi, mai mult, a avut un om în plus. Lucrurile s-au schimbat, din păcate pentru fosta campioană a României, după pauză, când moldovenii au întors scorul în 10 oameni și au reușit să învingă.

(NU RATA: EXCLUSIV! DETALII DE ULTIMĂ ORĂ DIN VESTIARUL FCSB-ULUI! AM AFLAT CINE L-A „TURNAT” PE GOLOFCA LA GIGI: ”I-A FĂCUT CHEIE FRUMOASĂ!”)

„Din ce am discutat, această etapă e ultima pentru mine. Aşa mi s-a spus, că dacă nu fac patru victorii din patru, plec. Acum, aştept să mi se spună exact. Am pierdut multe meciuri, s-a acceptat, acum nu se mai acceptă. Dacă obiectivul e în pericol, e normal. Aşa am discutat, nu ştiu dacă se va materializa plecarea mea sau nu”, a spus Gheorghe Mulţescu imediat după terminarea partidei. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)