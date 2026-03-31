După un scandal violent în familie, o tânără a început să hărțuiască vedete din showbiz: “Mă tem de ea, cred că ar putea să îmi facă rău”

O tânără din București, cercetată pentru furt și implicată într-un conflict grav chiar cu propria mamă, a ajuns să hărțuiască obsesiv un artist cunoscut din România: producătorul și rapperul Lu-K Beats! Și, se pare, nu ar fi singurul. Și alți trapperi au ajuns ”victimele” ei. Potrivit informațiilor publicate pe conturile ei de socializare, situația a degenerat într-o spirală de mesaje delirante, postări compulsive și acuzații care au început să-i sperie pe cei menționați.

Pe conturile asociate tinerei, numele artistului Lu-K Beats apare aproape obsesiv. Fotografii decupate, colaje repetate, montaje cu chipul rapperului dar și al soției lui, plus texte greu de descifrat, sunt publicate aproape zilnic.

Unele mesaje sunt admirative, altele incoerente, iar uneori tonul devine de multe ori amenințător. Nu este vorba despre câteva reacții izolate, ci despre un flux constant: e-mailuri trimise repetat, menționări obsesive ale artistului, sute de imagini editate și texte fără logică.

Iar Lu-K Beats nu ar fi singurul vizat. Mai mulți artiști cunoscuți din showbiz ar fi primit mesaje similare, chiar dacă nu la fel de multe…încă!

Situația nu trebuie ignorată deloc, pentru că, potrivit informaților obținute de CANCAN.RO, tânăra și-a demonstrat caracterul violent chiar cu mama sa. Femeia a cerut ajutorul autorităților, după ce, spune ea, L.S. ar fi încercat să o atace cu un cuțit.

”Locuiesc cu fiica mea, ea are o atitudine agresivă, m-a lovit. A dat cu palma în mine și m-a amenințat cu cuţitul. Cuțitul era în bucătărie, s-a dus şi l-a luat. Până să ia cuţitul, a lovit-o şi pe martoră cu piciorul în burtă, deoarece martora s-a băgat între noi. Cu cuţitul nu m-a lovit. Vecina a descuiat uşa ei, m-a tras şi pe mine la ea în casă pentru a nu fi lovită. În acea seară vecina a sunat la poliţie, a venit salvarea şi a luat-o pe pârâtă, de atunci e internată. Nu consumă alcool, nu stiu dacă consumă alte substanţe. A mai fost internată în luna noiembrie 2023 pentru două saptamani, a fost diagnosticată cu psihoză. Pârâta a distrus uşa de la intrare şi de la baie. Pârâta nu lucrează, o întreţine prietenul ei. Mă tem de ea, cred că ar putea să îmi facă rău”, a povestit mama fetei în fața instanței, atunci când a cerut, și a și obținut, ordin de protecție, timp de șase luni.

”Nu am lovit-o pe mama, am apucat-o de umăr şi i-am vorbit la ureche”

În apărarea ei, tânăra, cercetată inclusiv pentru furt, a recunoscut că a luat tratament de specialitate, dar unul ”slab”, și că, de fapt, mama ei ar fi fost cea violentă.

”Momentan locuiesc cu mama, dar doresc să mă mut de îndată ce găsesc locuinţă. Nu a avut niciodată veleităţi de mamă, încă de mică se purta urât şi era violentă cu mine şi sora mea. Vecina cu soţul ei au intrat peste noi în casă, uşa de la intrare este îndoită de când a fost lovită de vecină. Sotul ei m-a bruscat, a dat în mine. Sotul ei i-a spus mamei că cheamă poliţia. Am filmări de acum o lună când mama mă bătea cu mopul şi de când soţul vecinei intră în casă peste mine. Nu am mers la poliţie deoarece vecinii au un copil. Pe 9 ianuarie 2024 am vazut-o pe mama când a mers la vecină, mi s-a părut deplasat că merge să îi ceară bani, mama mereu cere bani, inclusiv mie şi fostului meu partener. Mama nu are educaţie, are pensie de handicap, am ajutat-o cât am putut. De când m-am mutat în noiembrie cu mama, m-am focusat să plec mai repede de acolo. În acea seară, când am văzut că cere bani, m-am temut că se va ajunge iar la scandal cu soţul acesteia, am mers acolo, iar ea s-a aruncat spre mine. I-am spus mamei : ,,Tu nu esti sănătoasă, să ceri bani? Nu poti aştepta pana la pensie?’’ Nu am lovit-o pe mama, am apucat-o de umăr şi i-am vorbit la ureche. Nu am interacţionat cu vecina, m-am adresat doar mamei mele. Vecinii nu au educaţie, am preferat să nu interacţionez cu ei. Vecina m-a lovit pe mine, eu nu am lovit-o. Vecina m-a injurat, nu am reacţionat, am vrut să evit o discuţie. Atunci mama mea mi-a făcut rău, mi-a rupt puloverul de pe mine, am semne pe corp, m-a smucit, a tras de mine şi m-a lovit… În noiembrie 2023 a fost o neînţelegere, a fost un geam al unei scări, nu mergea interfonul şi gemuleţul a fost spart. Am primit tratament, a fost destul de slab, nu sunt obişnuită cu pastile. Acum iau ceva pentru stările de agitaţie, în ultimele trei zile anterioare incidentului nu am luat tratamentul”, a declarat tânăra care acum este acuzată că hărțuiește mai mulți artiști români.

