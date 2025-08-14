Durere cruntă pentru Hamude! Fostul concurent de la Puterea Dragostei e în doliu: „A murit aseară”

Clipe grele pentru Hamude Dawoud! Artistul suferă o pierdere enormă, după ce sora lui a decedat. Vestea l-a zguduit, mai ales că sora lui se află în Iordania, departe de el. Iată ce a spus!

Hamude Dawoud a primit o veste oribilă: sora lui a trecut în neființă. Devastat și lipsit de putere, artistul le-a transmis un mesaj fanilor săi și i-a anunțat pe aceștia că va lipsi o perioadă din online.

Hamude Dawoud și-a pierdut sora

Artistul s-a filmat în timp ce se afla în aeroport, pregătit să plece în Iordania pentru a-și lua rămas bun de la sora lui.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. Țin să vă anunț că azi noapte sora mea a trecut în neființă, a decedat. Tocmai din acest motiv nu vă răspund și nu răspund nimănui la mesaje. Sunt în aeroport în acest moment, mă îndrept către ea, către Iordania. Probabil când mă voi întoarce, voi lua legătura cu voi toți și vom vorbi despre toată situația aceasta.”, a spus Hamude Dawoud.

Vestea cumplită primită în urmă cu un an

Durerea din familia lui Hamude Dawoud a început în urmă cu un an, atunci când tatăl său a primit un diagnostic crunt: cancer. Artistul spunea la acea vreme că boala tatălui său fost declanșată de stres și se simțea pus la pământ de situație.

„Ei nu sunt deloc bine, tatăl meu toată viața mea a lucrat lega. A lucrat cu importul, iar deodată să te trezești într-o închisoare după ce ai muncit o viață întreagă. Să te trezești într-un loc în care nu te-ai gândit că vei ajunge niciodată, pentru nimic. E nedrept. S-a și îmbolnăvit de cancer. S-au acumulat toate. Soția mea e singura persoană care îmi e alături acum, în aceste momente grele prin care trec”, spunea Hamude Dawoud.

