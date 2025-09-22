E alertă! Dacă vă întâlniți cu Garofița, sunați de urgență la 112

Alertă de dispariție într-o familie din România. O femeie în vârstă de 47 de ani din Cluj a dispărut fără urmă. Cine o vede sau află informații despre ea, este rugat să sune de urgență la 112.

Varga Lucia Garofița, de 47 de ani, este de negăsit. A plecat de acasă de bunăvoie și nu s-a mai întors, iar familia și polițiștii o caută cu disperare. Oamenii legii cer ajutorul cetățenilor pentru a o găsi pe femeie.

Femeia este de negăsit de câteva zile

În data de 21 septembrie 2025, în jurul orei 12:00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Apahida au fost sesizați că, în data de 20 septembrie, o femeie pe nume Varga Lucia Garofița, în vârstă de 47 de ani, a plecat de bunăvoie din locuința sa din comuna Cojocna, spunând că merge spre București. De atunci, nimeni nu mai știe absolut nimic despre ea.

Orice persoană care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea Garofiței, sunt rugați să sune de urgență Serviciul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: Aproximativ 1,65 m înălțime, circa 90 kg, ochi căprui, păr blond. La momentul dispariției, femeia purta un trening negru din catifea și pantofi sport albi.

„În data de 21 septembrie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Politie Rurală Apahida au fost sesizați cu privire la faptul că, în data de 20 septembrie a.c., numita VARGA LUCIA GAROFIȚA, de 47 de ani, a plecat voluntar de la locuința din comuna Cojocna, spunând că se îndreaptă spre municipiul București, iar până în prezent nu a mai revenit.”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

