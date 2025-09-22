Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată

O tânără româncă stabilită la Napoli a fost dată dispărută, după ce nu a mai putut fi contactată de familie și apropiați. Geanina Tinca, în vârstă de 26 de ani, nu a mai fost văzută de mai multe zile, iar dispariția ei a intrat deja în atenția comunității românești din Italia.

Cazul a devenit rapid cunoscut în rândul comunității românești din Napoli, unde au început să circule fotografii și mesaje menite să ajute la localizarea tinerei. Românii din zonă s-au mobilizat, așa cum se întâmplă adesea în situații similare, folosind rețelele de socializare pentru a distribui informații și a atrage atenția publicului.

Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli

Descrierea fizică a tinerei a fost deja transmisă către public pentru a facilita identificarea. Geanina are 1,68 metri înălțime, constituție firavă, păr lung și negru, ochi căprui și ten măsliniu. Un detaliu distinctiv este tatuajul de pe gât, reprezentând litera „E”. Potrivit informațiilor transmise de presa locală, ultima apariție confirmată a tinerei a fost în seara zilei de 18 septembrie, în jurul orei 23.00. Ea a fost observată pe via Paul Cezanne, o stradă din Napoli. De atunci, legătura cu aceasta s-a întrerupt complet.

Telefonul mobil al Geaninei este închis, iar conturile sale online nu au mai fost folosite. Absența bruscă a oricărui semn de viață ridică suspiciuni și determină apropiații să ia în calcul scenarii diverse, de la o posibilă plecare voluntară până la o situație de risc.

Zona în care a fost văzută ultima dată tânăra este una circulată, ceea ce ar putea facilita obținerea de informații suplimentare. Totuși, până în prezent, nu au fost comunicate public detalii despre posibile piste de anchetă sau despre direcțiile urmărite de poliția italiană.

Dispariția Geaninei Tinca reamintește de alte cazuri similare înregistrate în rândul românilor plecați la muncă sau la studii în străinătate. Lipsa unor informații clare imediat după dispariție face ca familia și apropiații să aștepte cu nerăbdare orice veste.

