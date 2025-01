E BOMBA începutului de an! Monica Gabor a devenit mămică pentru a doua oară! Decizia luată de Mr. Pink

E bomba începutului de an! Abia acum s-a aflat cel mai mai mare secret al Monicăi Gabor! A devenit mamă, pentru a doua oară, în urmă cu jumătate de an! Totul s-a întâmplat în mare secret, în State, însă CANCAN.RO a aflat toate detaliile!

Monica Gabor a devenit mamă pentru a două oară, alături de Mr. Pink! Sursele CANCAN.RO spun că vedeta a născut în urmă cu aproximativ jumătate de an, în Los Angeles. Atât sarcina, cât și nașterea s-au desfășurat în mare taină. Se pare că cel care și-ar fi dorit extrem de mult acest lucru ar fi fost chiar milionarul. Omul de afaceri de origine chineză a vrut neapărat ca familia lui să păstreze marele secret cu orice preț, lucru care i-a și reușit. Până acum, însă! 👀

Se pare că Monica Gabor, în vârstă de 37 de ani, a devenit mamă de băiețel, de această dată. La distanță de 18 ani de când a adus-o pe lume pe fiica pe care o are alături de Irinel Columbeanu, se pare că românca și-a făcut din nou curaj să schimbe scutece. 👶🏻

CITEȘTE ȘI: Irina Columbeanu, viață de mega lux în America. S-a afișat cu o geantă extrem de scumpă, care costă cât o mașină

Monica Gabor și-a găsit fericirea peste Ocean

După divorțul de Irinel Columbeanu care a ținut prima pagină a ziarelor la vremea respectivă, fostul fotomodel și-a găsit liniștea și fericirea peste mări și țări. După căsnicia de cinci ani cu Irinel Columbeanu, Monica s-a îndrăgostit iremediabil de Mr. Pink. Alături de afaceristul chinez, șatena duce o viață de vis în Malibu, Los Angeles, de mai bine de zece ani.

În timp ce Monica are o fiică de 18 ani, și Mr. Pink are un fiu dintr-o relație anterioară, Anthony, de are românca noastră pare să fie tare apropiată, dacă judecăm după postările de pe rețelele de socializare. În fotografii, Monica apare deseori alături de ambii copii, dovadă că legătura dintre ei este una cel puțin bună. Se pare că acum tabloul de familie este chiar complet, după ce Monica i-a adus și ea un moștenitor milionarului chinez.

Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO pentru a afla restul detaliilor și numele fiului adus pe lume în mare secret! 👀

CITEȘTE ȘI: Incendiu masiv în Malibu, zona în care locuiește Monica Gabor! Cher și Dick Van Dyke au primit ordin de evacuare

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.