E cod roșu în România! Final de vară bizar: temperaturi scăzute și precipitații abundente

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis în această dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu de ploi. Sunt vizate mai multe localități din județele Gorj și Mehedinți. Află în rândurile de mai jos!

ANM a emis în dimineața zilei de marți Cod roșu de ploi în mai multe localități. Cantități însemnate de apă se vor aduna în aceste orașe la orele dimineții.

Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova și Ciuperceni sunt localitățile din Gorj în care va ploua. Cantitățile vor depăși 20 l/mp, iar în aceste zone s-au acumulat cantități de 50…70 l/mp în utimele ore, potrivit meteorologilor.

Sfârșitul verii vine cu temperaturi neobișnuite

Ultimele două săptămâni de vară vor prezenta temperaturi ușor sub cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În schimb, prima jumătate din luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi care vor le vor depăși pe cele obișnuite acestei perioade din an. Vizate vor fi mai multe regiuni din sudul, sud-vestul și vestul țării, potrivit meteorologilor care au făcut publică prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 18 august – 25 august

Valori termice ușor mai coborâte decât cele obișnuite în această perioadă, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale.

Săptămâna 25 august – 01 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele obișnuite, mai ales în estul, nordul și centrul teritoriului. Excepție face extremitatea de sud-vest a țării, acolo unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 01 septembrie – 08 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori puțin mai ridicate decât cele obișnuite pentru perioada aceasta din an în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

