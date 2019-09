E incredibil cum a ajuns interlopul Dasaev să fie plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au scris în decizie că…

I-a înjunghiat pe baschetbaliștii americani, dar are parte de tratament preferențial. E incredibil cum a ajuns Husein Daniel Gabriel, zis “Dasaev”, să fie plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au scris în decizie că interlopul nu s-ar implica, sub nicio formă, în desfășurarea procesului și că, mai mult ca sigur, nu-și va mai relua activitatea infracțională odată ajuns în confortul propriei locuințe. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, documente explozive din dosar.

Doi baschetbaliști americani au fost înjunghiați într-un club de noapte din Brăila, în 2018. Principalul suspect în acest caz, interlopul Husein Daniel Gabriel, zis “Dasaev”, a fost arestat preventiv, iar după un timp a fost eliberat și plasat în arest la domiciliu de către magistrații de la Curtea de Apel Galați. O decizie, absolut, incredibilă!

I-au impus anumite restricții

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a intrat în posesia unor documente explozive din dosar și vă prezintă, în exclusivitate, cum a ajuns un interlop care a înjunghiat doi sportivi să iasă după gratii, deși este, clar, un pericol public.

Instanța a stabilit că “Dasaev” merită clemență deoarece nu ar încerca, sub nicio formă, să împiedice bune desfășurare a procesului chiar dacă se află în conforul propriei locuințe.

“Pe de altă parte, față de împrejurările concrete ale cauzei, apare excesiv a se aprecia, la acest moment, în lipsa oricăror date concrete, că inculpatul va încerca să împiedice buna desfășurare în continuare a procesului penal ori să zădărnicească aflarea adevărului. De altfel, pentru a se contracara o asemenea posibilitate, C_____ apreciază ca fiind suficientă impunerea unor obligații în sarcina inculpatului, a căror nerespectare ar atrage rearestarea lui”, au stabilit magistrații.

“Dasaev”, considerat un “mielușel” de magistrați

În continuare, judecătorii au ajuns la concluzia că interlopul nu merită să fie în arest preventiv deoarece ar fi conștientizat cât de greu este în arest și că, odată eliberat, nu și-ar mai relua activitatea infracțională. Pe scurt, în ochii magistraților, Husein Daniel Gabriel, zis “Dasaev”, nu ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică, odată aflat în detenție la domiciliu.

“În altă ordine de idei, C_____ reține că prin Recomandarea nr. R(80) 11 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei se prevede că detenția provizorie nu poate fi ordonată decât dacă persoana în cauză este bănuită că a săvârșit o infracțiune și sunt motive serioase de a se crede că există cel puțin unul din următoarele pericole: pericol de fugă, pericol de obstrucționare a justiției și pericol de a comite o nouă infracțiune gravă. În menționata Recomandare se specifică în plus că dacă existența nici uneia dintre pericolele enunțate anterior nu a putut fi stabilită, detenția se poate justifica, în mod excepțional, în anumite cazuri în care se comite o infracțiune deosebit de gravă.

Raportat la toate aceste împrejurări, C_____ conchide că temeiurile care au stat la baza luării măsurii arestării preventive a inculpatului H_____ D_____ G______ s-au modificat și nu mai impun menținerea acestuia în stare de arest. Mai mult, C_____ apreciază că starea de arest preventiv în care inculpatul s-a aflat până la această dată a dovedit în mod clar că reacția instituțiilor statului a fost promptă și eficientă și că ordinea publică a fost restabilită, neexistând nicio dovadă clară că, odată lăsat în libertate în această fază a procesului penal, când s-a confruntat deja cu rigorile legii, inculpatul ar putea să-și reia activitatea infracțională or ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului, reprezentând în acest mod pericol pentru ordinea publică”, au mai scris judecătorii în decizie.

“Deși este recidivist, nu a mai săvârșit fapte penale în ultimii 13 ani!”

În consecință, s-a stabilit “înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu este pe deplin justificată în privința inculpatului H_____ D_____ G______, fiind proporțională cu datele concrete ale procesului penal de față, în concordanță cu datele ce caracterizează persoana acestuia (deși are antecedente penale, fiind recidivist, acesta nu a mai săvârșit fapte de natură penală în ultimii 13 ani), cu interesul desfășurării normale a procesului penal, dar și cu interesul ocrotirii societății”.

Ce s-a întâmplat cu victimele

Cei doi baschetbaliști înjunghiați au luat decizii diferite după ce au văzut moartea cu ochii. Darrel Bowie (25 de ani) a fost externat de la spitalul Floreasca din Bucureşti şi a ales să pună punct aventurii sale în România, iar Joseph McClain (24 de ani), ce fusese internat la Brăila, a fost o bună perioadă în refacere. El nu a avut voie să călătorească cu avionul două săptămâni de la incident fiindcă a fost înjunghiat în plămâni.

