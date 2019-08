Ei l-au înjunghiat pe afacerist pe o plajă celebră din Mamaia! Agresorii Eminescu & Tancu au legătură cu un interlop celebru

Șoc și groază într-un local de pe o plajă celebră din Mamaia, zilele trecute! Un cunoscut afacerist, care umblă non-stop cu bodyguarzii după el, a fost la un pas de moarte după ce a fost tăiat pe față de doi interlopi, care l-ar vrea, cât mai rapid, “lichidat”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate națională, detalii uluitoare ale conflictului, precum și primele imagini cu victima.

Are 41 de ani și milioane de euro în cont! Afacerile îi merg strună la Constanța, de unde este de loc și unde s-a înfipt bine pe piață. Are și câteva cafenele care nu stau deloc pe ”zero”. Este respectat, dar are și dușmani. De aceea, rar poate fi zărit fără bodyguarzi lângă el. Doar că, într-o zi, oamenii plătiți să-l apere au fost neatenți. S-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile, pe o cunoscută plajă din Mamaia.

(Citește și: UN DEȚINUT CELEBRU RUPE TĂCEREA DIN ÎNCHISOARE: ”JUDECĂTORUL MUSTAȚĂ A FOST EXECUTAT CU PREMEDITARE!”)

Bodyguarzilor nici prin cap nu le-a trecut că șeful lor va avea mari probleme. Au fost neatenți pentru o clipă, iar asta era să-l coste viața pe cel care-i plătește. Businessmanul a intrat în discuții ceva mai aprinse cu alți clienți ai barului de pe plajă și a încercat să se impună.

Din nefericire pentru el, unul dintre bărbații cu care se certa a scos un briceag și l-a lovit sub bărbie. La scurt timp, a ajuns Salvarea, iar afaceristul, plin de sânge, a fost dus la spital, unde a și fost internat. A avut noroc. Medicii i-au aplicat câteva puncte de sutură, iar a doua zi a plecat acasă.

“Și-a tatuat pe mână: o sa îl f** pe…”

Scandalul ar fi pornit brusc: un individ căruia i s-a părut că omul de afaceri l-ar fi jignit a scos briceagul și a lovit. În continuare, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile unei încăierări care era să bage un om în mormânt.

Potrivit unor surse demne de încredere, victima ar fi fost tăiată de două persoane, Tancu și Eminescu, ambii din clanul Cocoș. “Creierul” acțiunii ar fi fost Cocoș de la Brăila, nimeni altul decât liderul grupării de interlopi.

(Nu rata: CINE ÎNCEARCĂ SĂ ”ÎNGROAPE” MOARTEA JUDECĂTORULUI MUSTAȚĂ. MARTORII-CHEIE AI ACUZĂRII, RECOMPENSAȚI ÎN PENITENCIAR!)

Scandalul ar fi pornit de la un anume Bădrăgan, care este nașul afaceristului rănit. Cocoș Băncuță, tatăl agresorilor, i-ar fi pus gând rău de foarte mult timp lui Daniel Bădrăgan, pe care ar fi vrut să-l “execute”. Nu l-au găsit pe el și, astfel, a căzut victimă finul lui, milionarul în vârstă de 41 de ani.

“Clanul Cocoș caută supremația de o bună perioadă. Acum două săptămâni, Tancu s-a bătut cu Petrică Frumușelu și a doua zi și-a tatuat pe mână textul «o să îl f** pe Petre Frumușelu». El face parte din clanul Spaniolu, din Constanța. L-au prins pe XXX, iar de atunci îl caută și pe nașul lui. XXX a făcut plângere la poliție! A fost momentul în care interlopii au zis că, dacă tot intră la pușcărie, să-i taie pe toți, să nu ierte pe absolut nimeni”, ne-au precizat surse din interiorul grupării interlope.

Legăturile cu judecătorul Stan Mustață, mort în pușcărie

De precizat că omul de afaceri care a trecut pe lângă moarte a fost implicat în dosarul mitei date judecătorului Stan Mustață. De asemenea, milionarul ar avea strânse legături cu lumea interlopă din Constanța.

După doi ani în care a fost mutat de la un penitenciar la altul, în condițiile în care era grav bolnav, judecătorul Stan Mustață a murit. Un deținut celebru dezvăluia, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, că decesul magistratului ar fi fost ”premeditat” printr-o mare bătaie de joc, care l-ar fi sleit de puteri și, într-un final, l-ar fi ucis.

În mai 2016, Stan Mustaţă, fost judecător al Curţii de Apel Bucureşti, a fost condamnat la opt ani şi șase luni de închisoare, fiind acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă. În motivarea instanței supreme se arată că magistratul a luat mită de la inculpaţi sau de la condamnaţi pentru a pronunţa soluţii favorabile. Mustață a susținut că dosarul său a fost fabricat, însă ce a urmat după ce a ajuns după gratii poate deveni scenariul unui film! Un deținut cunoscut a povestit despre modul în care judecătorul ar fi fost ”ucis puțin câte puțin”.

(NU RATA: BEBINO I-A DAT “INTERVAL” CELEBRULUI BIBILOI ȘI L-A RĂPUS SUB UN POTOP DE PUMNI)

“Este inuman să interzici unui om dreptul la tratament”

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au deschis, de altfel, un dosar de moarte suspectă în cazul fostului judecător. Demersul a venit în urma unei sesizări depuse de către reprezentanţii Spitalului „Carol Davila”.

La rândul ei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a anunţat că a demarat o anchetă internă la nivelul Penitenciarului Jilava, în urma decesului lui Stan Mustață.

”Judecătorul Stan Mustață a fost executat! În cei doi ani cât a fost plimbat de la un penitenciar la altul, dependent de dializă și abia ținându-și bolile pe picioare, acesta a ajuns la Penitenciarul din Giurgiu. Am fost colegi de celulă pe camera 3. Este inuman să interzici unui om dreptul la tratament, indiferent de acuzații. La Penitenciarul din Giurgiu nu existau condiții medicale care să-i permită să facă dializă sau alte tratamente de care avea nevoie. Aici, dotările sunt la nivelul unui dispensar de sat”, a mărturisit sursa noastră, F. C., un deținut celebru, a cărui identitate o vom proteja, din motive de siguranță.

(CITEȘTE ȘI: Noul șef al Bercenarilor i-a ”fugărit” prin oraș pe membrii Brigăzii Bibiloi + a celebrat răfuiala la ziua”Bodyguardului lui Dumnezeu”)

Închis alături de doi traficanți pe care îi condamnase

Indiferența afișată față de bolile fostului judecător ar fi constituit doar o parte din presupusele abuzuri la care a fost supus în penitenciar. Ceea ce am aflat ulterior la de la același deținut celebru, fost coleg cu Stan Mustață după gratii, depășește orice imaginație.

”Judecătorul a fost mutat o perioadă într-o celulă cu doi traficanți, doi indivizi pe care el îi condamnase! Vă imaginați unde s-ar fi putut ajunge încă de atunci, dacă eu și alt deținut de aici nu interveneam. Le-am zis să-l lase pe om în pace, că nu și-a făcut decât datoria. Mi s-a făcut milă de el pentru că era prea bătrân și prea chinuit”, a continuat sursa noastră seria dezvăluirilor șocante pe care deținutul și le asumă exclusiv, iar ancheta privind moartea suspectă a judecătorului ar trebui să le ia în calcul.

(VEZI ȘI: Sexy-fiica interlopului Talanu de la Brăila s-a cuplat cu un “pantofar” din Vâlcea)