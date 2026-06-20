E logodită de 5 ani, dar blonda lui Scărlătescu a pus nunta pe pauză: „Singurul lucru pe care nu îl accept este infidelitatea”

Maria Andria a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre parcursul său profesional și despre proiectele muzicale în derulare, aflate într-o perioadă intensă de pregătiri. Pe plan personal, blondina spune că este o fire ambițioasă și selectivă în relații, fiind logodită de cinci ani. Maria Andria a mărturisit că nu ar accepta niciodată infidelitatea, considerând că încrederea este esențială într-un cuplu. Totodată, artista a subliniat că a învățat să nu mai pună la suflet zvonurile din mediul public.
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