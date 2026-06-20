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E logodită de 5 ani, dar blonda lui Scărlătescu a pus nunta pe pauză: „Singurul lucru pe care nu îl accept este infidelitatea”

De: roxana tudorescu 20/06/2026 | 14:59
E logodită de 5 ani, dar blonda lui Scărlătescu a pus nunta pe pauză: Singurul lucru pe care nu îl accept este infidelitatea
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Maria Andria a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre parcursul său profesional și despre proiectele muzicale în derulare, aflate într-o perioadă intensă de pregătiri. Pe plan personal, blondina spune că este o fire ambițioasă și selectivă în relații, fiind logodită de cinci ani. Maria Andria a mărturisit că nu ar accepta niciodată infidelitatea, considerând că încrederea este esențială într-un cuplu. Totodată, artista a subliniat că a învățat să nu mai pună la suflet zvonurile din mediul public.

Maria Andria este o artistă din Grecia, apreciată pentru energia, ambiția și felul ei sincer de a fi.
Publicul o place pentru că este naturală, vorbește direct și nu încearcă să pară altcineva decât este.
Chiar dacă nu vorbește perfect româna, încearcă să se exprime și asta o face simpatică și apropiată de fani. Are o legătură bună cu România, unde este urmărită și susținută pentru proiectele ei muzicale. Prin atitudinea ei simplă și autentică, reușește să atragă atenția și să fie îndrăgită în mediul online

Maria Andria nu este pregătită încă de nuntă: declarații sincere despre viață și relații

CANCAN: Cum te-ai descrie ca femeie în 3 cuvinte, fără să te gândești prea mult? Ce te face cel mai des să râzi în viața de zi cu zi?

Maria Andria: Sunt o persoană foarte bună la suflet și îmi place să ajut oamenii. Sunt foarte ambițioasă; atunci când îmi doresc ceva, fac tot posibilul să îl obțin, mut și munții din loc dacă este nevoie. În același timp, dacă cineva mă supără sau mă provoacă, pot deveni foarte dură. Sunt o persoană care râde în fiecare zi și îmi place foarte mult să fac glume și să îi fac pe cei din jur să zâmbească. Îmi place, în general, să controlez totul. Așa eram de mică.

Maria Andria este o artistă din Grecia, apreciată pentru energia, ambiția și felul ei sincer de a fi
„Nu aş accepta niciodată infidelitatea”

CANCAN: Unde te prinde perioada asta și cu ce te ocupi cel mai mult acum?

Maria Andria: În această perioadă mă ocup de proiectele mele muzicale. Urmează să lansez două piese în curând și voi veni și în România pentru filmările noului videoclip. În fiecare zi sunt ocupată cu repetiții și pregătiri, acesta este adevărul.

CANCAN: E mai mult muncă, proiecte sau e o perioadă de liniște și reorganizare?

Maria Andria: Perioada aceasta este foarte agitată pentru mine, deloc liniștită, sinceră să fiu. Este foarte multă muncă, deoarece una dintre piese este în limba turcă, iar cealaltă în limba română. Adevărul este că mi-a fost destul de greu să cânt în limba turcă, dar am reușit. Am luat lecții de turcă încă de acum un an și jumătate, iar pentru fiecare piesă, ca pronunția să fie cât mai corectă și mai frumoasă, am făcut lecții suplimentare cu profesoara mea de limba turcă.

CANCAN: Cum arată o zi normală pentru tine în perioada asta?

Maria Andria: O zi normală pentru mine înseamnă să ies la plimbare cu cățeii mei, să stau la piscină, să mă uit puțin la televizor și să mă plimb. Din păcate, în perioada aceasta îmi este foarte greu să am parte de astfel de momente, din cauza programului foarte încărcat.

„Pregătesc ceva extrem de sexy”

CANCAN: Ești genul care se îndrăgostește ușor sau te lași greu dusă de val?

Maria Andria: Nu mă îndrăgostesc deloc ușor, acesta este adevărul. Am un caracter mai dur și sunt destul de selectivă când vine vorba de sentimente. Sunt logodită de cinci ani și, ușor-ușor, va urma și nunta, atunci când voi simți eu că sunt cu adevărat pregătită.

Maria Andria revine în România
„Nu mă mai afectează zvonurile din online.”

CANCAN: Mai ai iepurașul? Sau ai alt animal de companie? Ce vrei să le spui românilor? Când ajungi în România?

Maria Andria: Din păcate, mi-am pierdut cățelul la vârsta de 19 ani și a fost o perioadă extrem de dureroasă pentru mine. Adevărul este că am suferit foarte mult. Totuși, aveam companie în fiecare zi: Laki, cățelușul pe care l-am adus din România. Are un suflet extraordinar și mi-a fost alături în acele momente grele. În perioada în care l-am pierdut pe Ditor eram distrusă, iar prezența lui Laki m-a ajutat enorm. Cred că trebuie să ne iubim și să ne prețuim animalele cât timp le avem lângă noi, pentru că mâine poate fi prea târziu. Vreau să le transmit că, atunci când voi ajunge în România, vom pregăti un proiect foarte frumos, deosebit și extrem de sexy. Sper din suflet ca munca mea să fie apreciată de toată lumea și îmi doresc foarte mult să le placă noul videoclip. Am pus mult suflet și multă muncă în acest proiect și abia aștept să îl împărtășesc cu publicul.

CANCAN: Care e cel mai mare zvon despre tine pe care l-ai auzit și te-a amuzat sau te-a enervat?

Maria Andria: În general, în domeniul în care activez, aud tot felul de lucruri și am auzit foarte multe de-a lungul timpului. Pur și simplu, am învățat să nu le dau importanță și să nu mă supăr din cauza a ceea ce scrie sau spune cineva despre mine. Așa am învățat să privesc viața: să nu pun prea mult la suflet astfel de lucruri. Din momentul în care am ales să fac parte din acest domeniu, știam că așa stau lucrurile. Face parte din joc și trebuie să accept și să tolerez tot ceea ce vine la pachet cu această alegere.

Maria Andria rămână mereu în atenția publicului.
„Sunt mereu sinceră”

CANCAN: Ce nu ai mai accepta niciodată într-o relație, indiferent cât de îndrăgostită ai fi?

Maria Andria: Singurul lucru pe care nu îl accept este infidelitatea. În general, sunt o persoană care îi oferă foarte multă libertate partenerului său și, tocmai pentru că am încredere, nu mi-ar plăcea să o pierd. Pentru mine, încrederea este foarte importantă într-o relație. Știu că există multe tentații și că se vorbește des despre infidelitate, dar vreau să cred că, într-o relație bazată pe respect și iubire, nu ar trebui să existe trădare.

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