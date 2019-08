E oficial! Simona Gherghe nu se mai întoarce la ”Acces Direct”. Ce a declarat prezentatoarea TV

E oficial! Simona Gherghe nu se mai întoarce la ”Acces Direct”. Prezentatoarea TV a făcut anunțul pe contul ei de Instagram.

În ultima vreme, au tot existat zvonuri conform cărora Simona Gherghe nu se mai întoarce la cârma emisiunii ”Acces Direct” și că ar fi bătutu palma cu șefii de la Kanal D pentru o nouă producție. Prezentatoarea TV însă nu a vrut să comenteze zvonurile apărute în legătură cu jobul pe care-l avea la Antena 1 și nici cele legate de o eventuală colaborare cu șefii de la Kanal D. Cel puțin până acum!

Simona Gherghe a dat cărțile pe față și a făcut anunțul pe contul ei de Instagram. După nouă ani, misiunea ei la ”Acces Direct” s-a încheiat, după cum însăși prezentatoarea TV a mărturisit. Însă… Simona Gherghe va reveni pe micile ecrane tot în cadrul trustului Intact Media Group. (CITEȘTE ȘI: SIMONA GHERGHE A RECUNOSCUT CĂ A TRECUT PRINTR-O PERIOADĂ DIFICILĂ DUPĂ CE A NĂSCUT A DOUA OARĂ: ”CHESTIILE ASTEA M-AU DEVASTAT”)

”De pe frontul de mamicie, as vrea sa va scriu cateva randuri. Am fost mereu sincera si, cand s-a intamplat ceva important in viata mea, am preferat sa aflati de la mine, nu din “surse”. Iata-ma, asadar, in fata unui astfel de moment. Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a incheiat. Decizia imi apartine in totalitate si vine dupa multe nopti de nesomn. Am intrat intr-o alta etapa a vietii mele si simt nevoia unei schimbari. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, in care am invatat multe. Despre lume, despre viata, despre mine. Le multumesc colegilor care mi-au fost alaturi, in tot acest timp.

Si le urez succes, in noul sezon, caci emisiunea merge mai departe. Cat despre mine, dupa aproape 9 ani de stiri si alti 9 de divertisment si news magazine, tot ce va pot spune e ca nu voi renunta la televiziune. Este profesia mea, pasiunea mea! Dupa cum stiti, acum sunt in concediu postnatal. De fapt, sunt a copiilor mei, pentru inca o perioada 🙂 Dar ne vom revedea in curand, la ANTENA 1!”, a mărturisit Simona Gherghe pe contul ei de Instagram.

Simona Gherghe a mărturisit că nu se grăbește să se întoarcă pe micile ecrane

În urmă cu ceva timp, vedeta a declarat că nu se grăbește să revină la muncă, ba chiar își dorește să petreacă mai mult timp alături de Vlad și Ana. Desigur, a precizat, ca și în cazul celeilalte mici pauze, că îi e dor de meseria ei și de direct, dar momentan este mai liniștită așa, chiar reconfigurându-și prioritățile în viață. (VEZI ȘI: SIMONA GHERGHE, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI. MAMĂ A DOI COPII, VEDETA A RECUNOSCUT: “VREȚI ADRENALINĂ PURĂ? FACEȚI…”)

„E o adrenalină pe care ţi-o dă direct. Nu ştiu când se va întâmpla (n.r. să se întoarcă la TV). Mi-e bine aşa cum sunt acum, cu cei mici acasă. Cred că nu mai am foarte multe de demonstrat. Am relaxarea asta pentru că tocmai, am atâţia ani de televiziune în spate. Nu au fost ani uşor. Nu mi s-a oferit nimic peste noapte. Am avut vreo doi ani fără weekenduri pentru că nu ştiam să spun «NU». Atunci pasiunea de jurnalism era atât de mare încât dacă îmi spuneau să muncesc gratis, aş fi venit şi aş fi muncit gratis. (…) Nu ştiu când mă întorc. Crezi că dacă nu îmi sună telefonul nu o să mai încep? Nu mă pune pe gânduri. Sunt mai relaxată. Cred că mi-am reaşezat priorităţile în viaţă şi m-au schimbat foarte mult copiii. Îmi reconfigurez viaţa un pic altfel”, a povestit Simona Gherghe.