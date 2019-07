E scandalos! Câți lei i-a cerut un taximetrist din București unei femei pe o cursă de 6 km: “Acum suntem doar noi si facem ce prețuri vrem”

Seria incidentelor cu taximetriști-haiduci, care aplică tarife după bunul plac, continuă în București, asta după ce legea taximetriei s-a schimbat și a îndepărtat astfel de pe piață foarte mulți șoferi de Uber.

Nu departe de acum două zile CANCAN.RO vă relata un incident, în București, cu un taximetrist care ”vâna” doar clienți pe distanțe agreate doar de el. Într-un final s-a pus cu cine nu trebuie, iar o femeie care apelase la serviciile sale și a fost refuzată, nu doar că l-a obligat s-o transporte la destinația dorită explicându-i că este obligația lui atâta timp cât are becul verde pornit, însă la final i-a plătit la virgulă.

Iată că acum o altă bucureșteancă a rămas șocată de bătaia de joc a unui taximetrist care nu a lăsat-o să se urce în mașina lui până nu i-a stabilit dinainte prețul pe o cursă de 6 kilometri, lucru nu doar total interzis, dar a fost cu mult supraevaluat!

Redăm întâmplarea povestită pe Facebook de către Lucia:

”Dialog taximetrist-consumatori surprins ieri, in fata la AFI, in timp ce asteptam pe cineva:

– Domnisoara, vreti un taxi?

– Da.

– UNDE mergeti?

– In Dorobanti, (nota: 6 km)

– 50 de lei!

– Pai de ce 50 de lei?

– Pai ca atat vreau eu! Ca acum suntem doar noi si facem ce preturi vrem. Nu-ti convine, cheama-ti un Uber! Hai, hai! Ia deschide aplicatia si cheama-ti un Uber! Hă, hă, hă! Haidi pa!

Cat am stat eu acolo, cateva minute bune, scena s-a repetat cu mai multi doritori. La un moment dat ma intrebam daca ala e acolo sa ia curse ori doar pentru a-si exprima bucuria ca nu mai e Uber in piata. El avea numar de Ilfov”.