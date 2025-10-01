Ea e Alexandra, asistenta care a intervenit în accidentul mortal din Trivale. Se afla în timpul liber

Ies la iveală noi detalii despre accidentul rutier care a avut loc luni seara, în cartierul Trivale din Pitești. Un tânăr în vârstă de 18 ani s-a stins din viață în timp ce aștepta Bolt-ul, după ce mașina în care trebuie să se urce a fost implicată într-un accident violent cu un alt autoturism.

Prima persoană care a ajuns la fața locului a fost o asistentă medicală din cadrul SAJ Argeș, care se afla în timpul liber, potrivit presei locale. Alexandra Ispășeanu a sărit în ajutorul tânărului fără să stea pe gânduri și a constat că băiatul se afla în stop cardiac.

Cine e Alexandra, asistenta care a intervenit în accidentul din Trivale

Alexandra a intervenit rapid și l-a resuscitat pe tânăr, moment în care acestuia i-au revenit semnele vitale. Ulterior, tânărul de 18 ani a fost preluat de un echipaj medical și a fost transportat de urgență la spital, dar din păcate starea lui era foarte gravă și după scurt timp s-a stins din viață pe patul de spital.

„Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, din Târgoviște, județul Dâmbovița, care conducea un autoturism pe bld. Libertății din municipiul Pitești, având direcția de deplasare dinspre str. Calea Drăgășani spre comuna Băbana, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul efectuării manevrei de întoarcere fără a se asigura corespunzător, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus în aceeași direcție de un tânăr de 18 ani, din comuna Ungheni. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 50 de ani a acroșat o altă persoană, minor de 18 ani, din comuna Sârbii-Măgura, județul Olt, care se afla pe carosabil, posibil cu intenția de a traversa”, a informat IPJ Argeș.

Tragedia s-a produs în momentul în care șoferul de ridesharing, în vârstă de 50 de ani nu s-a asigurat corespunzător atunci când a făcut o manevră de întoarcere și a fost lovit de o altă mașină, condusă de un tânăr de 18 ani. Bărbatul a fost grav rănit și prins între fiarele mașinii. După ce a fost scos din mașină, acesta a fost transportat de urgență la o unitate medicală. Niciunul dintre cei doi șoferi nu au consumat alcool în momentul accidentului.

A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața