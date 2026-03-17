Ea este adolescenta găsită moartă în zona ecluzei Agigea! Tânăra fusese dată dispărută în urmă cu două luni

Sfârșit tragic în cazul dispariției unei adolescente! Ana Maria, în vârstă de 15 ani, a dispărut în urmă cu două luni. Adolescenta a plecat de acasă spre școală, însă nu a mai ajuns niciodată la cursuri. Acum, trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit în zona ecluzei Agigea.

Dispariția Anei Maria a fost raportată de familie pe data de 23 ianuarie, din localitatea Movilița. La vremea respectivă, adolescenta plecase de acasă cu intenția de a merge la școală, însă nu a mai ajuns niciodată la cursuri. Din acel moment, familia și autoritățile au început o amplă acțiune de căutare.

Adolescentă găsită moartă în zona ecluzei Agigea

Au trecut aproape două luni de la dispariția Anei Maria, iar acum aceasta a fost găsită, însă deznodământul este unul tragic. Oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al acesteia în zona ecluzei Agigea. Descoperirea a fost făcută în urma unei sesizări privind prezența unui posibil cadavru în apele canalului.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au recuperat trupul din apă. Ulterior, anchetatorii au confirmat că este vorba despre adolescenta dată dispărută în urmă cu două luni.

Ipoteza că adolescenta a recurs la un gest extrem a fost luată în calcul și la momentul dispariției, primele indicii apărând imediat. Pe podul rutier de la Agigea au fost găsite mai multe obiecte personale ale fetei, inclusiv rucsacul acesteia. Aceste elemente au ridicat suspiciunea că tânăra s-ar fi aruncat de pe pod, însă lipsa unei confirmări concrete cazul a fost menținut deschis.

De asemenea, conform informațiilor din anchetă, la momentul dispariției adolescenta trecea printr-o perioadă dificilă, marcată de tensiuni cu mama sa. Mai mult, în telefonul fetei ar fi fost descoperite mesaje neobișnuite, care au ridicat semne de întrebare în rândul anchetatorilor.

Toate aceste detalii i-au făcut pe anchetatori să se gândească la posibilitatea că tânără ar fi recurs la un gest extrem. Acum specialiștii urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul. Totuși, cazul readuce în atenție dificultățile prin care adolescenții trec și cum fără sprijin și consiliere, aceștia pot face gesturi necugetate.

Elena Burcioiu a fost dată dispărută în Italia, pe 2 martie. Ce s-a întâmplat 2 săptămâni mai târziu

Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță. Cauza morții, potrivit medicilor