Ea este femeia de 39 de ani găsită moartă într-o rulotă scufundată în râu. 7 copilași au rămas acum orfani de mamă

Caz tulburător în Texas, Statele Unite ale Americii! Consuelo Bernabe, o femeie de 39 de ani, a fost găsită fără suflare într-o rulotă ce era scufundată în râul Brazos. În urmă cu doar câteva zile, aceasta fusese dată dispărută. Acum, autoritățile fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs tragedia. Moartea americancei stă sub semnul întrebării. Află, în articol, toate detaliile!

În data de 15 august, Consuelo Bernabe, mama a șapte copii, a fost dată dispărută. Femeia în vârstă de 39 de ani fusese văzută ultima dată într-un bar din Lott, Texas. Disperată, familia a alertat autoritățile. Tot weekendul, victima a fost căutată în împrejurimi.

Ce le-a spus Consuelo rudelor înainte de dispariție

Înainte de a dispărea fără urmă, Consuelo a luat legătura cu familia și a mărturisit că un bărbat va veni să o ia de la barul din Lott. Rudele au bănuit că femeia se afla sub influența alcoolului. De atunci, nu au mai știut nimic despre ea.

Din data de 15 august 2025, apropiații au căutat-o neîncetat. De asemenea, au alertat și autoritățile în speranța că o vor găsi teafără. Mai mult decât atât, copiii și prietenii ei au publicat fotografia ei pe rețelele de socializare.

„Dacă o cunoști pe Connie, știi că este cea mai relaxată și mai dulce persoană din lume. Spune-mi că ești bine, fată! Copiii tăi au nevoie de tine!”, a scris una dintre persoanele apropiate femeii, pe Facebook.

Din nefericire, Consuelo a fost găsită fără suflare. După trei zile de la dispariție, oamenii legii au descoperit trupul ei neînsuflețit într-o rulotă care era scufundată în râul Brazos. Moartea femeii este considerată suspectă, iar autoritățile fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.

Momentan, nu se știe cum a ajuns vehiculul în râu sau data la care Consuelo a murit. Polițiștii așteaptă rezultatele autopsiei înainte de a lansa o ipoteză. Totuși, copiii femeii au susținut că mama lor a fost ucisă de bărbatul despre care le-a spus la telefon, înainte de dispariție.

„Dacă cineva este implicat, vrem doar să știm de ce, de ce mama mea. A fost cea mai dulce persoană pentru toată lumea. Toată lumea o iubea, chiar și dușmanii ei. Sigur cineva este implicat… a ucis-o. Simt că a fost tipul cu care a fost ultima dată, el trebuie să aibă ceva de-a face cu asta, dar nu știm de ce”, a declarat una din fiicele lui Consuelo, Hermelinda Romero, pentru KWTX.

Citește și: Noi detalii în cazul tinerilor care s-au aruncat în fața tirului pe A1. Ce a ieșit la iveală: ”A făcut test de sarcină”