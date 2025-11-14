Acasă » Știri » Ea este „Regina Șprițului” din România. Cât a băut o ieșeancă de 32 de ani, înainte de a se urca la volan. Când au citit alcoolemia, polițiștii au crezut că este o eroare

Ea este „Regina Șprițului” din România. Cât a băut o ieșeancă de 32 de ani, înainte de a se urca la volan. Când au citit alcoolemia, polițiștii au crezut că este o eroare

De: Anca Chihaie 14/11/2025 | 13:09
Ea este Regina Șprițului din România. Cât a băut o ieșeancă de 32 de ani, înainte de a se urca la volan. Când au citit alcoolemia, polițiștii au crezut că este o eroare

O tânără de 32 de ani din județul Iași a ajuns în atenția polițiștilor după ce a fost oprită în trafic și testată cu aparatul alcooltest. Drumul ei s-a încheiat brusc pe DN 28B, în zona comunei Scobinți, acolo unde un echipaj al Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău desfășura controale de rutină. În momentul în care oamenii legii au apropiat etilotestul de tânăra șoferiță, aparatul a afișat o valoare greu de ignorat: 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De aici, totul a mers pe un drum previzibil. Femeia a fost dusă la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, procedură obligatorie în astfel de situații. Din acel moment, pentru ea, condusul a devenit amintire. Polițiștii i-au reținut permisul și au deschis dosar penal, urmând ca ancheta să stabilească întreaga situație de fapt și ce consecințe legale va avea pentru șoferiță aventura ei de la volan.

Ea este „Regina Șprițului” din România

Situația ei a atras atenția nu doar pentru alcoolemia ridicată, ci și pentru contextul mai larg în care polițiștii ieșeni se confruntă tot mai des cu șoferi care ignoră regulile elementare ale siguranței rutiere. În aceeași perioadă, în municipiul Iași, Biroul Rutier a organizat o acțiune amplă dedicată prevenirii accidentelor provocate de neacordarea priorității pietonilor. Un gest simplu, oprirea la trecerea de pietoni, pare să devină o provocare pentru mulți conducători auto.

În doar câteva ore, agenții au făcut zeci de verificări. Au testat alcoolscopic 65 de șoferi și au aplicat 47 de sancțiuni contravenționale. Patru dintre ele au fost pentru neacordare de prioritate pietonilor, iar restul pentru alte abateri rutiere. Valoarea totală a amenzilor a trecut de 15.000 de lei. Mai mult, șapte conducători auto au fost scoși definitiv din trafic pentru o perioadă, după ce comportamentul lor a fost considerat periculos.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Printre cei sancționați s-a aflat și o femeie de 38 de ani care conducea prin municipiul Iași. În dreptul unei treceri de pietoni, marcate și semnalizate corect, nu a încetinit și nici nu a oprit, deși un grup de pietoni se afla deja în traversare. Gestul ei a fost taxat pe loc cu o amendă și cu suspendarea dreptului de a conduce, așa cum prevede legislația rutieră.

În alt colț al județului, polițiștii din Costuleni au oprit pentru control o autoutilitară condusă de un bărbat de 50 de ani. La prima vedere părea un control obișnuit, dar după câteva verificări, oamenii legii au descoperit că bărbatul nu ar fi trebuit să fie la volan. Avea permisul suspendat. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost suficient, șoferul emana puternic miros de alcool. Testarea a confirmat bănuielile: 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care depășește orice limită a responsabilității.

Foto: Facebook

”Tăurașul Emi” din Piatra Neamț, anchetat de Poliție. Mai multe femei l-au acuzat de agresiune

Au fost arestați 2 suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria

 

Tags:
Iți recomandăm
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și iubire
Știri
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și…
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Știri
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele, distruse la doar doi ani după renovare. Cum s-a produs scânteia
Adevarul
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele,...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
Click.ro
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul...
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro
Digi 24
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte ...
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, ...
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și iubire
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu
Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu
Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați
Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați
Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății
Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății
Vezi toate știrile
×