Ea este „Regina Șprițului” din România. Cât a băut o ieșeancă de 32 de ani, înainte de a se urca la volan. Când au citit alcoolemia, polițiștii au crezut că este o eroare

O tânără de 32 de ani din județul Iași a ajuns în atenția polițiștilor după ce a fost oprită în trafic și testată cu aparatul alcooltest. Drumul ei s-a încheiat brusc pe DN 28B, în zona comunei Scobinți, acolo unde un echipaj al Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău desfășura controale de rutină. În momentul în care oamenii legii au apropiat etilotestul de tânăra șoferiță, aparatul a afișat o valoare greu de ignorat: 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De aici, totul a mers pe un drum previzibil. Femeia a fost dusă la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, procedură obligatorie în astfel de situații. Din acel moment, pentru ea, condusul a devenit amintire. Polițiștii i-au reținut permisul și au deschis dosar penal, urmând ca ancheta să stabilească întreaga situație de fapt și ce consecințe legale va avea pentru șoferiță aventura ei de la volan.

Situația ei a atras atenția nu doar pentru alcoolemia ridicată, ci și pentru contextul mai larg în care polițiștii ieșeni se confruntă tot mai des cu șoferi care ignoră regulile elementare ale siguranței rutiere. În aceeași perioadă, în municipiul Iași, Biroul Rutier a organizat o acțiune amplă dedicată prevenirii accidentelor provocate de neacordarea priorității pietonilor. Un gest simplu, oprirea la trecerea de pietoni, pare să devină o provocare pentru mulți conducători auto.

În doar câteva ore, agenții au făcut zeci de verificări. Au testat alcoolscopic 65 de șoferi și au aplicat 47 de sancțiuni contravenționale. Patru dintre ele au fost pentru neacordare de prioritate pietonilor, iar restul pentru alte abateri rutiere. Valoarea totală a amenzilor a trecut de 15.000 de lei. Mai mult, șapte conducători auto au fost scoși definitiv din trafic pentru o perioadă, după ce comportamentul lor a fost considerat periculos.

Printre cei sancționați s-a aflat și o femeie de 38 de ani care conducea prin municipiul Iași. În dreptul unei treceri de pietoni, marcate și semnalizate corect, nu a încetinit și nici nu a oprit, deși un grup de pietoni se afla deja în traversare. Gestul ei a fost taxat pe loc cu o amendă și cu suspendarea dreptului de a conduce, așa cum prevede legislația rutieră.

În alt colț al județului, polițiștii din Costuleni au oprit pentru control o autoutilitară condusă de un bărbat de 50 de ani. La prima vedere părea un control obișnuit, dar după câteva verificări, oamenii legii au descoperit că bărbatul nu ar fi trebuit să fie la volan. Avea permisul suspendat. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost suficient, șoferul emana puternic miros de alcool. Testarea a confirmat bănuielile: 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care depășește orice limită a responsabilității.

