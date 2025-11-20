Acasă » Știri » Ea este urmașa Flaviei Groșan. Poartă același nume și face bani din afaceri de succes

De: Mirela Loșniță 20/11/2025 | 11:11
Foto: Social Media

Flavia Groșan, celebra doctoriță care a devenit cunoscută în timpul pandemiei de coronavirus, s-a stins din viață miercuri, 19 noiembrie 2025, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor. De-a lungul carierei sale, dr. Groșan a contribuit la salvarea și îmbunătățirea sănătății a mii de pacienți, câștigând respectul colegilor și afecțiunea pacienților. 

Doctorița avea o fiică de care era foarte mândră. Aceasta și-a construit o carieră de succes în străinătate. Fiica Flaviei Groșan poartă același nume – Flavia – și locuiește în Londra. Medicul se lăuda cu realizările fiicei sale ori de câte ori avea ocazia.

Cu ce se ocupă fiica Flaviei Groșan

Fiica Flaviei Groșan lucrează în domeniul IT și este o antreprenoare de succes. Aceasta locuiește în Londra, iar de-a lungul timpului a dezvoltat mai multe firme inovatoare în domeniul tehnologiei. Mai mult, fiica doctoriței este căsătorită tot cu un It-ist, cu care are și un fiu pe nume Boris.

„Are mama doi IT-isti. De top. Doamne, cat pot sa fiu de mândra de ei! Ce copii minunați!”, scria Flavia Groșan pe rețelele de socializare în 2021.

Fiica Flaviei Groșan a avut o carieră impresionantă în domeniul tehnologiei, lucrând pentru companii de renume precum Microsoft și Google. De asemenea, tânăra a fost implicată în dezvoltarea de produse software cu impact global, în proiectarea și optimizarea tehnologiilor digitale, precum și în coordonarea unor echipe și proiecte complexe.

În prezent, fiica medicului pneumolog din Oradea deține participații și ocupă funcții de conducere în mai multe firme specializate în soluții digitale și software profesional. Una dintre aceste companii este Take Off Labs SRL.

Această firma activează în domeniul tehnologiei și dezvoltării software, oferind produse și servicii profesionale. În anul 2024, Take Off Labs SRL a raportat o cifră de afaceri de 4.470.205 lei, în creștere cu 37% față de anul precedent, și un profit net de 1.644.210 lei. Compania are 13 angajați și este evaluată cu risc comercial scăzut, confirmând stabilitatea și maturizarea afacerii.

De asemenea, din portofoliul fiicei Flaviei mai face parte și Golf Genius R&D SRL, fondată în 2020 și una dintre cele mai mari firme tech din Cluj. Aceasta dezvoltă soluții software dedicate sportului și organizării de evenimente, oferind tehnologii utilizate pe scară largă în industrie. O altă companie importantă din portofoliul Flaviei este Binary Tree SRL, activă în domeniul software și IT.

Doctorița Flavia Groșan s-a stins din viață miercuri dimineață la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor. Ea a fost internată în noaptea de 16 spre 17 octombrie, după ce soțul ei a găsit-o inconștientă în locuința lor și a sunat la 112.

